Beatriz Rico carga contra los taurinos que reclaman ayudas: "¿Buscan victimizarse para tener defensores?"

La actriz Beatriz Rico, firme defensora de los derechos de los animales y muy cercana al partido animalista PACMA, ha publicado en Twitter un extenso hilo en el que critica la petición de ayudas del sector taurino a cuenta del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal, por paro o ERTES) y a la profesión en general, sobre la que ha hecho acusaciones y numerosas críticas.

"Me alegra que cada vez veo menos que se le llame La Fiesta Nacional, porque me daba mucha vergüenza que la Fiesta Nacional de mi país fuera el ver como un animal ensangrentado cae al suelo [...] y un señor vestido de lagarterana (perdón, nunca me ha gustado el traje de luces) le remata mientras la gente aplaude y ríe", introduce, pero asegura que "aun así, yo no vería bien que se les dejara a ustedes en este difícil momento".

Rico se muestra conciliadora, asegurando que "las familias necesitan comer y pagar facturas, pero me gustaría que se les dieran ayudas de cara a que ustedes puedan reconvertirse", explica, pero a continuación ejemplifica con dureza: "igual que hicieron los verdugos de la Inquisición".

La actriz asegura que se alegró al comprobar que los trabajadores del mundo el toro podían acogerse a paro, pero califica de mentira lo publicado acerca de que el SEPE haya negado esas ayudas al mundo del toro. "El SEPE está tan saturado que no ha contestado a ningún trabajador acogido a las medidas", por lo que no cree que éstas hayan sido rechazadas. "Yo me pregunto, ¿por qué mienten ustedes? ¿Piensan que es un modo de victimizarse para que les salgan defensores y presionen?", reflexiona.

Hace pocos días el diario ABC se hacía eco de una queja de la Unión de Toreros que denunciaba un "trato discriminatorio" en la concesión de ayudas por desempleo.

La actriz rememora incidentes desagradables que dice haber sufrido en sus manifestaciones antitaurinas, con según expone, amenazas e insultos por parte de algunos taurinos e incluso cita a un "veterinario amigo suyo" al afirmar que "antes de que el toro salga al ruedo le sacan varios litros de sangre".

Y como cree que "se meterán" con su profesión y que no le dirán lindezas, advierte: "ante amenazas, me planto en comisaría, voy al departamento de delitos tecnológicos y de ahí no me muevo hasta que localicen la IP del asilvestrado de turno".