José Antonio Avilés, en 'Supervivientes': "Estoy en manos de profesionales para intentar cambiar"

En la última entrega de Supervivientes, en tierra de nadie, formato presentado por Carlos Sobera, no intervinieron los concursantes del reality, que se encuentran pasando la cuarentena en un complejo hotelero tras su regreso a España. Sin embargo, dos de los exconcursantes protagonistas del formato entraron por Skype en el programa: José Antonio Avilés e Ivana Icardi.

Al primero, Carlos Sobera le preguntó cómo había vivido su regreso: "Aquí estoy, de cuarentena. Me impresionó mucho llegar a España, sobre todo por las distancias de seguridad. Y me sorprendió para bien ver lo concienciada que está la gente", comentó el tertuliano. "Estoy tranquilo y dispuesto a hablar".

Por su parte, el presentador prefirió dar un mensaje de precaución: "Bueno, no sé yo si están tan concienciados, hay de todo... no se debe bajar la guardia". A continuación, Avilés contó cómo había sido el reencuentro con su familia, aunque mantiene su intención de no dar muchos datos sobre conversaciones con ellos al considerarlas del ámbito privado.

"El reencuentro ha sido normal. No fue fácil hablar con mis padres, pero tienes que hacer frente a lo que hay. Tuve una conversación con mis padres, les di las explicaciones que les tenía que dar... pero la intimidad de lo que queda en mi casa se queda en mi casa", dijo con determinación.

Después, Sobera quiso saber qué era lo que más extrañaba Avilés de la isla. "Dormir en la arena, sobre todo los primeros días. Echo de menos el ruido del mar para relajarme", dijo. Pero, como su concurso poco tuvo de relajante, Avilés también tuvo que enfrentarse a sus discusiones.

Paradójicamente, una de las más duras fue la que tuvo con su mayor apoyo, Rocío Flores. "No me siento nada orgulloso de la bronca con ella, porque ha sido la persona que más me ha apoyado", confesó el colaborador. "¿Y por qué motivo la atacaste así?", preguntó Sobera.

"Porque se me fue la olla, no tuve freno. He tirado a matar con quien no lo debería de haber hecho. Yo sabía y era conocedor de que a Rocío eso le iba a doler muchísimo", explicó compungido. Entonces, desde el plató, el presentador preguntó si el eivdente cambio físico del malagueño también se traduciría en una nueva actitud.

Avilés, en manos de profesionales

"Sí, voy haciendo las cosas responsablemente, destruir una mentira y construir una verdad. Estoy en manos de profesionales para cambiar, el paso por supervivientes ayuda mucho, te desintoxica", reflexionó. Como respuesta, un duro Sobera señaló que el que se había dedicado a intoxicar a los demás en el reality había sido el propio Avilés, que se defendió diciendo: "Una vez es entrar intoxicado y otra que me haya ayudado y me haga empezar una vida de 0".