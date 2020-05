José Antonio Avilés se sincera en 'Supervivientes 2020': "Maté a mi abuela tres veces para justificar impagos"

Este miércoles, en el plató de Supervivientes: última hora, tuvo lugar un evento muy esperado: por primera vez, José Antonio Avilés, concursante de esta edición y colaborador de múltiples programas de Mediaset, rompió el silencio que le ha envuelto desde que, a su entrada en el reality, empezaran a salir toda clase de acusaciones contra él.

Desde plató, al inicio del programa todos los colaboradores coincidían en que sería muy difícil para él resarcirse de todo aquello. Por videoconferencia, el protagonista comenzó a hablar: "Se me ha matado, enterrado y lapidado, y todavía no se me había escuchado. He cometido muchos errores y los asumo, no soy un prófugo de la justicia".

Jorge Javier Vázquez quiso saber cuál fue el mayor error de Avilés. "La mentira, que es el camino fácil y no te lleva a nada. Claro que reconozco algunas en mi pasado. Me creé una vida paralela y no supe parar a tiempo, porque en aquel momento yo no vivía una situación buena", contó.

Más adelante, el entrevistado dio a entender que, de haberse dedicado a algo distinto al Periodismo, sus errores habrían quedado en el pasado: "Llega un momento en el que paras, frenas y crees que no hay pasado, pero no es cierto. Mi profesión es la más complicada y el pasado siempre reluce. Con el corazón en la mano, me avergüenza lo que he oído.

"¿Has engañado a gente en tu pasado a sabiendas de que les podías ocasionar algún mal?", preguntó el presentador. Y Avilés no lo dudó un momento: "Sí. Al principal a mí mismo. Pero nunca he querido hacer daño, solo quería ser feliz, y el problema es que también he sido muy egoísta".

Impagos y deudas de José Antonio Avilés

Una de las acusaciones más graves dirigidas hacia el colaborador televisivo es la de estafa, algo que niega. "No he estafado a nadie, pero debía dinero, que desde el día 14 se está pagando, porque es cuando he tenido móvil para hacerlo. No he falsificado transferencias, lo que pasa es que no había fondos en esas bancas".

Desde el plató, un duro Kiko Matamoros señaló que eso también se consideraba estafa, algo que no hizo recular a Avilés. El siguiente tema a tratar es el de las veces que se había inventado que su abuela había fallecido para justificar impagos. "Tres veces", confesó. "Una de ellas no, era cierto, estaba en el velatorio de mi abuela Carmen". En ese momento, el humor negro hizo su aparición en la voz de Jorge Javier: "Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe", bromeó.

El siguiente tema a tratar fue el de su supuesto título en Periodismo por una universidad de Gales, algo que Avilés reconoció que es falso. "Todos mis amigos tenían sus carreras, pero yo no quería estudiar, entonces empecé a decir que soy periodista. Nunca me han pedido el título, pero a lo largo del tiempo he trabajado para tener exclusivas, tener informaciones... y no de la forma que se está diciendo", explicó con orgullo.

Los colaboradores quisieron saber cómo le hizo creer a sus padres que estudiaba. "Le decía a mi madre que lo estudiaba a distancia. Ahora ella me ha dicho de todo, me ha preguntado si de verdad era necesario todo esto. Es una persona fuerte, pero con todo lo que se ha dicho no lo está pasando bien, está enfadada y decepcionada conmigo. Lo que más le duele es que se la considere cómplice de estafa", contó Avilés.

Sin embargo, tanto María Patiño como Kiko Matamoros discreparon en su testimonio, y aseguraron que en varias ocasiones había enseñado un título en Periodismo falso, como en la redacción de Viva la vida.

El presentador, intentando llegar a la parte más humana del tertuliano, le preguntó si le compensaba poner a sus padres en primera línea para pagar sus deudas. "Me pudo el orgullo de no pedir dinero a mi familia, y mis deudas no alcanzan ni la mitad de lo que se está hablando", respondió.

Isabel Rábago hizo alusión a la frialdad que estaba mostando Avilés, con el cual tiene una amistad. "Llevo 11 días aquí llorando. Si lo hiciera ahora, si mostrara como estoy realmente, la gente diría que busco dar pena. No estoy bien, lo estoy pasando muy mal.

Sobre la supuesta noche de amor con Antonio Pavón, el colaborador lo negó, aunque no el haber difundido el rumor. "Yo no he tenido nada con Antonio Pavón, no le conocía, pero bromeé sobre ello. A mis compañeros les dije que había tenido un tonteo y que había estado con él en el hotel, pero no chiscamos. Aunque es cierto que se lo dije a Isabel Rábago, Paz Padilla, Carolina Sobe y Belén Rodríguez".

El tono del entrevistado a lo largo de la entrevista cambió mucho, algo que no pasó inadvertido para Kiko Matamoros. "Has perdido una gran oportunidad hoy, eres un golfo. Primero has reconocido que eres un estafador y luego has recogido cuerda. Tu problema eres tú. Tienes la poca humildad de inventarte todo eso y no pedir perdón ni a tus compañeros ni al público, y así te va".

El último tema a tratar fue el del supuesto viaje a México para entrevistar a Miguel Bosé, algo que preguntó Nagore Robles (Gran Hermano 11). Al respecto, Avilés fue sincero: "Fue mentira, una más de mis fantasías".