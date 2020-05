Coronavirus.-El 40% de expedientes abiertos por Servicios Sociales son familias que antes no necesitaban ayuda

El Consistorio de Málaga ha atendido, tras el decreto de estado de alarma el pasado 14 de marzo, a 21.631 familias que han realizado algún tipo de demanda de carácter social a los Centros de Servicios Sociales Comunitarios de la ciudad. Al día, atienen a una media de 1.000 llamadas.

Así, según el concejal de Derechos Sociales, Francisco Pomares, consecuencia directa de ello ha sido el aumento exponencial de ayudas y prestaciones dirigidas a las familias.

Como ayuda de urgencia y para solventar las necesidades de productos indispensables, durante las primeras semanas se han tramitado 18.649 prestaciones a familias, de las que 7.208 han sido lotes de comida, 4.978 familias han recibido las tarjetas alimentarias distribuidas en colaboración con Cruz Roja y 6.463 han sido prestaciones económicas de urgencia.

A ello se suman las 312 personas mayores vulnerables y con bajos ingresos a los que se facilita dos comidas al día durante los siete días de la semana. Antes de la crisis eran beneficiarios de este servicio 150 mayores.

MESAS

Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Derechos Sociales, han indicado que se constituye a partir de esta semana y en cada uno de los once distritos municipales las Mesas Territoriales de Transición e Inclusión, destinadas a dar respuestas a corto y medio plazo a las necesidades sociales de las familias afectadas por la pandemia.

Estas mesas de trabajo generarán dinámicas de red en las que aglutinar la coordinación y colaboración de instituciones y entidades sociales para la construcción de soluciones efectivas a las demandas planteadas por las familias.

Serán significativos los mecanismos de corresponsabilidad con los agentes y actores sociales de cada distrito municipal, que propiciarán dinámicas de relación más cercanas al ciudadano en cada uno de los barrios y distritos.

Las mesas territoriales tendrán dos líneas de actuación. En la Línea de Transición se ofrecerán respuestas urgentes e inmediatas y estarán integradas en ellas las organizaciones que desarrollan su acción en el reparto de alimentos y la cobertura de necesidades básicas.

La Línea de Inclusión construirá alternativas que puedan restablecer las condiciones de vida de las personas afectadas por la crisis, fundamentalmente en aquellas familias que no pertenecen al circuito de los servicios sociales. Se integran en ella las organizaciones existentes en los distritos que trabajan en la inclusión social, el empleo, la salud y la educación.

Así lo ha informado el concejal de Derechos Sociales, Francisco Pomares, en la comisión informativa de COVID-19, tras ser preguntado por el grupo municipal de Adelante Málaga.

Por otro lado, Pomares ha explicado que desde el inicio de la crisis el Ayuntamiento de Málaga ha desplegado diferentes acciones para atender las necesidades de las familias y de las personas sin hogar directamente afectadas por las consecuencias de la pandemia.

Hasta ahora se han destinado a estas distintas acciones 4.485.253 euros, de los que 3,5 millones se han dirigido a familias y más de 963.000 euros a personas sin hogar.

PACTO POR MÁLAGA

Asimismo, durante la comisión, donde se ha informado de que es la última sesión, el portavoz de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla, ha preguntado al alcalde, Francisco de la Torre, por el pacto por Málaga, valorando que el regidor "haya recogido el guante" que ya propuso la confluencia de IU y Podemos. En concreto, este miércoles está previsto una primera sesión de un foro centrado, esta primera vez, en cuestiones sanitarias.

Eso sí, Zorrilla ha dicho que asistirán pero "preocupados", incidiendo en que "no se puede quedar únicamente en una puesta en escena", advirtiendo de que les preocupa que el formato "pueda resultar insuficiente".

En este sentido, De la Torre ha incidido, tras destacar que el equipo de gobierno desde el primer momento estaba trabajando en impulsar ideas y en qué hacer desde el ámbito municipal ante esta crisis social y económica derivada del coronavirus, en que lo primero y "la clave" es resolver el tema sanitario.

Por ello, la primera reunión planteada será para abordar esa cuestión, incidiendo, además, en que la Junta de Andalucía, que tiene las competencias en esa materia tiene un papel importante. De igual modo, ha destacado la importancia de que en estos encuentros participe el tejido social, económico, expertos, y sindicatos, entre otros; en suma, que sea abierta a la sociedad.

En cuanto a la duración ha dicho que no están cerrados a nada, sino que la sesión será de unas tres horas y que de no acabar se seguiría otro día, insistiendo en un "desarrollo practico y positivo".

"Esto no es una tarde por tema", ha reiterado, añadiendo que "la salud es muy importante, es clave, básico", para superar esta crisis para poder reactivar la economía y no dar pasos atrás. Los demás temas que abordarán estos encuentros serán lo social y la reactivación. Ha señalado, además, que la conclusiones y el trabajo se irán compartiendo para luego tratar de mejorarlas. "Tratamos de potenciarlo al máximo, que todo el mundo esté cómodamente reflejado en los objetivos".

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, pese a que su grupo no había propuesto preguntas ya que consideran que la comisión "ha cumplido una etapa y ha demostrado no servir para nada porque no se ha avanzado ni ha arrojado resultados", ha insistido en que hay que ponerse a trabajar.

Ha pedido, por tanto, una comisión de trabajo "en la que todos los grupos políticos puedan ofrecer propuestas, que se debatan y se aprueben. Porque Málaga no tiene ni un solo minuto que perder y hay muchas familias pasando hambre en nuestra ciudad y esperando que hagamos algo".

"No es el momento de hablar del auditorio, ni de vías perimetrales ni de la Expo 2027. No es el momento del cemento, es el momento de las personas", ha dicho, indicando al regidor que "más allá del saludo codo a codo, nos pongamos a trabajar codo con codo. Hay una Málaga que pasa hambre y tenemos que estar a la altura".

Al respecto, De la Torre ha afirmado que va a las reuniones "muy abierto" para las propuestas de los grupos, mostrándose seguro de que convergerán en los objetivos que se abordarán en los foros planteados. "Lo que importa es el camino recorramos, que nos sintamos cómodos y orgulloso de resultados, además de comprometidos".

CULTURA

Por último, sobre cultura, el grupo de Adelante Málaga ha cuestionado a la edil responsable, Noelia Losada, sobre qué planes se están llevando a cabo y han incidido en la importancia de la cultura en la ciudad y "que no sea vista como una atracción turística, sino como potencial motor para avanzar en la diversificación económica de la ciudad".

Al respecto, Losada ha detallado los programas que se han puesto en marcha, valorando la relación "estrecha y fluida" del Área con el tejido y la industria.

'Factoría desde Casa' o 'Málaga, Cultura reActiva', un programa de contratación de compañías y artistas destinado a dotar de nueva vida y contenido al sector, y que consta de tres proyectos, son algunos de los que ha citado Losada; además de la línea de subvenciones por concurrencia, para el que se están elaborando las bases; ampliar el programa 'Malagueños con arte' o el rediseño de la Noche en Blanco'. Por último, tras las críticas de Adelante a la poca inversión, Losada ha dicho que "son ayudas extraordinarios no vinculadas a los presupuestos, a diferencia de lo que han presentado otras ciudades", ha concluido.