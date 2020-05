Els coberts 4 i 5 connectaran La Marina amb la ciutat de València

Les obres de rehabilitació dels Coberts 4 i 5 de la Marina, que es van iniciar abans de decretar-se l'estat d'alarma per a recuperar aquest espai com a alberg d'iniciatives culturals i innovadores, “es duen a terme amb totes les mesures de seguretat oportunes per a evitar la propagació del coronavirus”. La primera fase d'aquestes obres, que van ser paralitzades per l’esmentat decret i represes després del permís governamental, “conclouran al setembre i connectaran La Marina amb la ciutat”.

Així ho ha anunciat aquest dilluns l'alcalde de València, Joan Ribó, després de comprovar en persona l'evolució de la intervenció, durant una visita que ha realitzat acompanyat de la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, i del director general de la Marina de València, Vicent Llorens.

Al final d'aquesta visita, el primer edil ha destacat que aquestes obres, que finança l'Ajuntament amb Fons Estructurals de la Unió Europea, els coneguts com a fons FEDER, tenen “un gran valor”; i ha recordat que l’anterior corporació va cedir aquestes estructures, que van ser construïdes en 1911, a la Generalitat perquè foren utilitzades com a boxes de la Fórmula 1.

Pel que respecta al procés de rehabilitació dels Coberts, que són Béns de Rellevància Local, ha ressaltat que “s'emmarca en els treballs realitzats per l’actual equip de govern per a impulsar La Marina, com un nou espai amb usos relacionats amb la cultura, la innovació i la creativitat empresarial”.

“És una tasca complicada perquè fa quasi 110 anys aproximadament que es va construir, i en aquest temps s'han rovellat moltes parts. Hi ha algunes columnes que s'han de retirar i s'han de rehabilitar, algunes fins i tot tallar perquè estan molt rovellades. Després al final, hi ha fibrociment, que s'està canviant evidentment perquè en aquets moments no té sentit, és una tècnica complicada”, ha concretat el primer edil després de detallar que hi ha tres fases de treball, i subratllar que "l'important és que s'està treballant, com en molts altres llocs de la ciutat”.