Cultura.- Gala Font de Mora Martí explora en imatges el paisatge dels autocines davant la seua "oportunitat per a ressor

L'autora, a la qual representa Railowsky de València, recorre a través de les seues fotografies els últims autocines que encara queden en el país.

La creadora explica que la seua intenció és "visibilitzar aquests espais fins ara quasi oblidats". "Són llocs desconeguts per a la majoria de la gent el record de la qual sol anar associat a les escenes de pel·lícules d'uns altres temps i als Estats Units". Ara, amb l'actual crisi sanitària, "poden tindre l'oportunitat de ressorgir", apunta.

En el seu treball, Gala Font de Mora Martí mostra diverses facetes que conviuen en aquests espais atemporals: "els seus racons, les seues tribus (gent molt diferent segons l'autocine i la pel·lícula que es projecta) i, finalment, els treballadors que acudeixen allí diàriament".

"ATMOSFERA A VEGADES MÀGICA"

"Considere important la connexió entre l'individu i la pantalla, de la mateixa manera m'intriga la intimitat que es crea dins del cotxe, el xicotet món dels espectadors. També m'interessa el paisatge tan singular d'aquests espais, generalment situats prop de la costa i caracteritzats per una abundant vegetació que ha crescut a plaer, fet que, juntament amb el feix de llum que li acompanya, crea una atmosfera a voltes màgica", assenyala la fotògrafa.

Gala Font de Mora Martí (València, 1989) va realitzar els seus estudis fotogràfics en EASD complementant-los amb aprenentatges posteriors en Espai d'art Fotogràfic, en Centre Cívic Pati Llimona amb David Salcedo i a casa, proposta pedagògica impartida per Ricardo Cases i Pablo Casino.

Ha treballat en la llibreria i fotogalería Railowsky i la Fundació Foto Colectania, a més d'haver format part de l'equip d'Utopia Markets Photo tres anys consecutius com a coordinadora i fotògrafa de l'esdeveniment, del com va formar part, com a artista, l'any 2019.

En l'actualitat realitza treballs d'arquitectura i esdeveniments, combinant el seu treball professional amb projectes personals.