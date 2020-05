El horario para el deporte se amplía en las playas de Barcelona y los chiringuitos preparan la apertura

Barcelona entra hoy lunes en la fase 1 y con los avances hacia la desescalada, llegan nuevos cambios. A partir de hoy, en la franja de 20.00 a 23.00 se permitirá el acceso a las playas para las actividades permitidas en ese horario: deporte en el mar o paseo, siempre dentro de la normativa ya establecida y en ningún caso para el baño recreativo.

Hasta el momento tan solo estaba permitido el acceso a la playa entre las 6.00 y las 10.00 de la mañana. Ahora se amplía también a la franja 20.00 a 23.00, lo que según el edil Eloi Badia, "permitirá descongestionar la franja de la mañana". También ha apelado a la "corresponsabilidad" de todos para que cada vez siga habiendo más avances y poder pasar, cuando así se estipule, a la fase 2.

Eloi Badia ha destacado que la apertura de playas se hace para el deporte individual, ya sea natación u otras actividades como el paddle surf o el surf, siempre que sean actividades individuales. También se permite pasear, dentro de la normativa establecida. No se permite tumbarse en la arena, no se permite tomar el sol y no se permiten los juegos colectivos.

Las cifras de uso durante el fin de semana han llegado a un pico del 16% de ocupación, según el edil, y es por eso que detalla que de momento no hay motivo para tomar medidas excepcionales. Barcelona cuenta con 239.000 metros cuadrados de playa y la media de la ocupación está en un 7%. Por el momento, en fase 1, no habrá socorristas ya que "se entiende que si se permite solamente la práctica de deporte, estas personas saben nadar y tienen menos riesgo", ha puntualizado Eloi Badia.

Es importante recordar que las franjas horarias siguen en pie. De 6.00 a 10.00 y de 20.00 a 23.00 es la franja deportiva y de paseo, de forma individual. De 10.00 a 12.00 y de 19.00 a 20.00 es la franja de paseo para las personas mayores de 70 años. De 12.00 a 19.00 es el turno de los niños, acompañados de adultos. Las zonas de juego infantiles siguen cerradas y no se permite el acceso.

Los chiringuitos, preparados para abrir

Durante estos días también se podrá ver que los chiringuitos abren sus terrazas. "Se permitirá que tengan más espacio, hasta un total de 30 mesas. También tomarán más espacio por los parasoles", ha explicado Eloi Badia. Ha resaltado que los propietarios de los chiringuitos no tendrán que abonar tasa alguna durante los días que estén cerrados y que tan solo pagarán un 25% cuando abran. Este pago del 25% se mantendrá hasta que termine la temporada.

Sin embargo, se están retomando las obras para arreglar los destrozos del temporal Gloria. Es por eso que algunos negocios están aún en preparación y tardarán unos días en abrir al público. Las medidas, cuando abran, son similares a las de los bares: clientes solo en exterior y distancia de dos metros entre las mesas.

Los bancos de los parques, ya disponibles

La ciudad ha abierto 22 parques desde las 8.00 para facilitar la práctica de deportes y paseos. Junto con su apertura, llega también el derecho a reunirse e incluso a hacer uso de los bancos de los mismos. Siempre siendo un máximo de 10 personas, manteniendo las distancias de seguridad, en la franja horaria correspondiente y con las medidas sanitarias e higiénicas que sean precisas.

Puntos verdes y limpieza

Desde hoy también el servicio de recogida de residuos y de limpieza se retoma ya al 100%. Eloi Badia ha resaltado la importancia de mantener la recogida selectiva y de hacer lo posible por dar este servicio de recogida de objetos que ya no sirven a la ciudadanía.

Visitas a difuntos

También el edil Eloi Badia ha explicado que se permitirá la visita a cementerios y a nichos, cumpliendo con las medidas higiénicas necesarias. "Creemos que esto no supondrá aglomeraciones, pero si de cara al fin de semana hay que controlar el aforo, se hará" ha comentado. Para estas visitas a familiares fallecidos también hay que mantener la distancia de seguridad y acudir un máximo de 2 personas.