Coronavirus.- El 75% de les empreses familiars valencianes ja està invertint per a ser "més potents" després de la Covid

Aquestes són algunes de les conclusions de l'estudi que el president en The Family Advisory Board i professor en l'IE Business School, Manuel Bermejo, va iniciar el passat mes d'abril per a analitzar el comportament de les empreses familiars durant la pandèmia.

L'anàlisi deixa marge per a cert optimisme ja que un 81% adverteix oportunitats de créixer i un 75% ja està invertint a ser més potents quan açò acabe. "No podem oblidar que estem en un mercat de lliure competència i hauríem d'eixir d'aquesta situació amb sostenibilitat competitiva, amb vocació de permanència".

Així ho va exposar Bermejo durant el webinar 'Oportunitats i reptes d'empreses familiars en temps de la Covid-19' organitzat per l'Institut Valencià per a l'Estudi de l'Empresa Familiar (IVEFA), en col·laboració amb ATREVIA i la Càtedra d'empresa Familiar de la Universitat de València.

Així mateix, va aportar un 'Decàleg de Recomanacions per a les Empreses Familiars' basat a ser líders exemplars; màxima atenció a la caixa, però fer-ho en consistència amb els valors de la companyia; establir un escenari de base de tancament per al 2020; repensar l'estratègia corporativa per al nou escenari, aplicant 'medicina darwinista'; o recolzar-se en els òrgans de govern per a prendre mesures que permeten eixir reenfortits d'aquesta parada pel Covid-19.

La llista de consells insta també a evolucionar el model de negoci; gestionar les persones cuidant la seua salut i la seua moral; reforçar el Consell de Família per a assegurar la necessària cohesió entre els membres de la família; revisar el Pla Estratègic Familiar, incloent un propòsit que ens connecte com a empresa amb les demandes socials per a un desenvolupament sostenible i inclusiu; i renovar-se i transformar-se, sense perdre l'essència.