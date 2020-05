Coronavirus.- Sanitat registra 35 nous positius, set morts i 186 altes a la Comunitat Valenciana

Des de l'actualització d'aquest dimarts s'han detectat 35 nous casos a través de PCR, que eleven a 11.021 el total de positius des que va començar la pandèmia. 12 dels casos són d'Alacant i 23 de València, mentre que a Castelló no s'han registrat casos, i cal restar al total un positiu comptabilitzat aquest dijous que finalment ha donat negatiu en la prova de confirmació.

En nombres totals, hi ha hagut 1.505 casos a Castelló, 3.840 a Alacant i 5.671 a València, així com cinc casos desplaçats que no s'assignen a cap província.

Segons les dades que ha facilitat la Conselleria de Sanitat, en aquests moments hi ha 245 persones ingressades, 26 menys que ahir. Per províncies: 18 a Castelló (quatre en UCI), 77 a Alacant (19 en UCI) i 150 en la província de València (11 en vigilància intensiva).

El nombre de pacients en les Unitats de Vigilància intensiva per coronavirus a la Comunitat Valenciana s'ha reduït un 50% en l'última setmana, i en aquests moments hi ha 34 persones ingressades. Per la seua banda, el nombre de malalts de coronavirus hospitalitzats també ha experimentat un descens del 40% en l'última setmana.

Pel que fa a les altes, s'han registrat 186 més des de l'última actualització, la qual cosa eleva a 10.709 el total de persones que s'han curat a la Comunitat Valenciana: 1.418 en la província de Castelló, 3.872 en la d'Alacant i 5.414 en la de València, a les quals cal sumar altres 5 corresponents a desplaçats. Suposen ja el 70% del total de casos positius.

De tots els casos positius detectats, es troben actius en aquests moments 3.156, la qual cosa suposa solament el 20,6%.

Des d'ahir s'han produït set noves defuncions, la qual cosa eleva a 1.407 les persones que han mort a la Comunitat Valenciana per coronavirus: 212 en la província de Castelló, 494 a Alacant i 701 en la província de València.

El nombre d'altes de professionals sanitaris és de 2.119 i el nombre total de positius en professionals en aquests moments és de 578.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus han sigut 278.579, de les quals 187.257 han sigut a través de PCR i 91.322 a través de test ràpid.

CAP MORT EN RESIDÈNCIES PER TERCER DIA CONSECUTIU

Per tercer dia consecutiu no es registra cap defunció de residents per coronavirus.

A dia de hui hi ha algun cas positiu en 82 centres (10 en la província de Castelló, 35 en la d'Alacant i 37 en la província de València), i en les últimes 24 hores no s'ha registrat cap nou positiu en residents. No obstant açò, sí s'han detectat 10 positius en treballadors.

En aquests moments, es troben sota vigilància activa de control sanitari 28 residències a la Comunitat Valenciana: 8 en la província de Castelló, set en la província d'Alacant i 13 en la província de València.