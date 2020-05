Trabajadoras de los centros de salud de Madrid: "Deberíamos quedarnos en la fase 0 hasta el día del juicio final"

Ha sido el principal argumento que ha esgrimido el Ministerio de Sanidad para negarle a la Comunidad de Madrid, hasta en dos ocasiones, el pase a la fase 1 en estas últimas semanas: la Atención Primaria no está preparada, ha repetido como un mantra cada semana el departamento de Salvador Illa, algo que el Gobierno regional ha negado y sigue negando pese a que esa idea también la hacen suya la oposición, los sindicatos y, sobre todo, las trabajadoras.

"Deberíamos quedarnos en la fase 0 hasta el día del juicio final", dice una de ellas a las afueras de un centro de salud que da servicio a Vallecas. Detrás de la mascarilla, pide mantener el anonimato, aunque comienza a disparar a discreción a la primera de cambio mientras asegura que "estamos igual que estábamos" hace unas semanas. Es decir, que "si todos volvemos a estar en la calle haciendo lo que nos da la gana, volveremos al mismo sitio".

Para ella, la "teoría" es "preciosa", pero denuncia que no se está cumpliendo. "Quieren que le hagamos pruebas PCR a todos los pacientes que vengan con síntomas y que rastreemos sus contactos: genial, pero, por ejemplo, nos faltan PCR", asegura. No obstante, Sanidad defiende que se están haciendo 1.300 test al día en los centros de Atención Primaria, cerca de los 1.500 diarios que prometieron la semana pasada, lo que está bastante por encima de su capacidad asistencial.

Para realizar el rastreo, esta enfermera dice que hace falta incorporar a nuevo personal. Y aquí es donde las cifras no terminan de casar. Tal y como recuerda el sindicato de enfermería, la Comunidad explicó que se contrataría a 380 enfermeras y a 400 rastreadores. No obstante, ayer mismo el sindicato de enfermería Satse ya hablaba de que serán finalmente 200 los nuevos contratos para los centros de salud y otros 175 profesionales para rastrear el virus. Preguntadas por esto, fuentes de la Consejería de Sanidad no aclaran cuántas contrataciones se han realizado en las últimas dos semanas y se limitan a puntualizar que su protocolo lo llevarán a cabo 600 profesionales en Primaria y 172 en Salud Pública con distintos perfiles, un número "que se podrá ampliar hasta los 400". Además, resaltan que los otros refuerzos de Primaria salen de los 10.000 contratos de refuerzo que se hicieron para Ifema "y que se van a prorrogar".

"¿Dónde están? Yo no los he visto", añade, no obstante, otra enfermera de Atención Primaria que atiende a 20minutos en otro centro de salud desde donde también pide mantener el anonimato, algo que es habitual. Ambas explican que no les dejan hablar con la prensa sin la autorización de la Consejería, lo que muchas otras cumplen a rajatabla (de los 10 centros de salud visitados, solo varias enfermeras quisieron hablar y bajo la condición de no poner su nombre). Ella, además, tiene un miedo añadido: si da la cara puede que no la renueven, aunque eso tampoco la frena del todo. "Ni cartelería, ni material para hacer los circuitos Covid (los que deben utilizar los pacientes con sintomatología), no tenemos refuerzos, las PCR las conseguimos suplicando, los test rápidos que nos han traído tienen una eficacia del 60 o del 70%...", asegura.

Críticas, como la del personal, que el propio Colegio de Médicos también ha llegado a reproducir, aunque eso le haya costado un reproche público del consejero Escudero, que el pasado domingo les afeó que actuaran "como un sindicato". Cabe recordar que, además, el ente fue excluido de la reunión que mantuvieron el martes la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el consejero con el sector sanitario en la que se trató la posibilidad de que Madrid adelantara incluso la petición de pasar a la fase 2. Sobre esto, Escudero ha pedido "rigor" esta semana, en la que sí ha insistido por activa y por pasiva en que "la Comunidad de Madrid está perfectamente capacitada por su red de Atención Primaria y su red de Salud Pública para pasar a la fase 1", algo que parece que se logrará de una vez por todas, ya que el Ministerio se inclina ahora porque todas los territorios que aún no lo han hecho (algunos de Castilla-La Mancha y Cataluña) lo hagan el próximo lunes.