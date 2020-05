Coronavirus.- El PSOE exige "no generar un sobreesfuerzo" a ayuntamientos en reapertura de centros de salud

En una nota de prensa, la parlamentaria socialista ha pedido a la Junta que trabaje para "avanzar de forma segura" hacia la nueva normalidad en la provincia de Granada, así como en toda Andalucía, "sin más metas que la salud de toda la ciudadanía y la reactivación de la actividad económica y el empleo".

"El Gobierno andaluz debe centrar todo su esfuerzo en fortalecer el sistema sanitario público andaluz, con los centros, el personal y el material necesario, y dejar a un lado la confrontación. Si sigue sin proteger adecuadamente a los profesionales del Servicio Andaluz de Salud y sin aumentar el número de pruebas PCR, esta tierra no podrá reactivar su economía y generar la actividad y el empleo que necesita", ha señalado.

En ese contexto, ha indicado que Granada ha sido una provincia "muy golpeada" por la pandemia, por lo que ha abogado por priorizar la salud a través de un Plan de Atención Primaria, "clave para avanzar en el proceso de desescalada y detectar posibles contagios, ya que el protagonismo pasa ahora de los hospitales a los centros de salud".

La parlamentaria socialista ha incidido en la necesidad de adaptar la Atención Primaria al proceso de desconfinamiento. "La Junta tiene que tener un plan y llevarlo a la práctica. Que sea garantista para profesionales y usuarios y den la máxima seguridad para la desescalada en esta tierra", ha dicho.

Ante la situación que presenta este servicio en la provincia, Sánchez Rubio ha exigido correcciones a la Consejería de Salud en este ámbito, al considerar que en el caso de la de Granada "no puede ser que para reabrir los 70 consultorios que se han cerrado, pidan a los ayuntamientos que las medidas que hay que adoptar corran de su cuenta".

"Cómo pretenden que los municipios más pequeños asuman un sobreesfuerzo más", se ha preguntado para subrayar que la Junta "tiene que ejercer sus propias competencias e ir de la mano de los ayuntamientos, y no abandonarlos a su suerte".

En esa línea, la parlamentaria socialista ha reclamado un cambio en la gestión del Gobierno andaluz y sus representantes en la provincia, al tiempo que ha criticado que hasta la fecha nadie haya explicado la situación epidemiológica de la misma.

A juicio de Sánchez Rubio, "las cosas no se han hecho bien porque a tenor de los datos y las quejas de los colectivos afectados, hay protocolos que no se han debido ejecutar correctamente y habrá que modificarlos para que la situación mejore y no se repita".

"Queremos explicaciones y necesitamos actuaciones", ha aseverado la parlamentaria, tras considerar que es el momento de que el delegado del Gobierno andaluz en Granada, Pablo García, "deje de hacerse fotos y detalle los motivos de la alta incidencia del Covid-19, así como las actuaciones para amortiguarlo en materia sanitaria".

Sánchez Rubio le ha reclamado también que cuente las medidas de protección que se adoptan para que "lamentablemente seamos una de las provincias con más personal sanitario y sociosanitario infectado y por qué la mitad de los fallecimientos han sido usuarios de residencias de mayores".

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

También desde el Grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada se han pronunciado este jueves sobre este asunto. Así, ha subrayado que en el último año varios centros de salud de la capital han sido "desmantelados de personal y cerrados", por lo que reclaman al Gobierno andaluz "las dotaciones necesarias para que podamos controlar posibles rebrotes".

El secretario de Organización del PSOE de la capital, Jacobo Calvo, ha señalado que "un servicio de atención primaria fuerte es la llave para superar la crisis económica y social de nuestra ciudad, algo que es incompatible con un cierre que se acerca ya a los 70 días".