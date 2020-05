Tres juegos de mesa para disfrutar en solitario... ¡cuando nadie quiere echar otra partida!

Eres capaz de encadenar partida tras partida de tus juegos de mesa preferidos y no hay cena en casa de amigos que no termine con un enfrentamiento (¡amistoso!) sobre el tablero o intentando resolver una misión cooperativa. Está claro que eres un auténtico fanático de los juegos mesa y, en muchas ocasiones, quieres echar una nueva partida cuando el resto ya se ha cansado. Si te has visto en más de una ocasión en esa situación, sabes que no te queda otra más que resignarte... ¡O no!

Nos alegra decirte que en el mercado existen juegos de mesa que se pueden disfrutar entre varios y, también, adaptar para jugar en solitario cuando ya nadie quiere echar otra partida. En el catálogo de Zacatrus, el ecommerce especializado en juegos de mesa, además de encontrar alternativas para dos jugadores y para muchos más, hemos dado con varias propuestas que cumplen con todos estos requisitos. Así que, ¿te animas con otra partida?

Tres juegos de mesa para uno (¡o más jugadores!)

- Dual Powers. Los amantes de la Historia no podrán evitar pasar horas (y horas) disfrutando de este juego que nos hace viajar hasta la Rusia del último zar y hasta las revueltas socialistas que lo derrocaron. ¿O no? Eligiendo el bando al que se quiere pertenecer, el jugador deberá intentar ganar el número máximo de apoyos a través de la acción política, las maniobras sociales y el conflicto militar para conseguir los puntos que dictaminarán el futuro del país.

El jugador decidirá cuál es el futuro del país. Zacatrus

- Nova Luna. La luna nueva, en esta ocasión, es símbolo de un nuevo comienzo de partida: solo habrá que elegir la loseta de la rueda lunar en la que queremos basar nuestro juego, planificar nuestros movimientos y, por turnos, intentar alcanzar los objetivos que nos marca la ficha que hemos cogido al inicio del juego. Eso sí, ¡el tiempo apremia! Así que no pierdas mucho tiempo planeando la jugada y mueve ficha rápido.

En este juego tienes que conseguir el objetivo marcado en la primera loseta. Zacatrus

- Skyline. Este juego de lógica, en el que la creatividad y la imaginación serán tus aliados, tiene como objetivo construir una ciudad que cumpla con el reto indicado en la tarjeta de desafío. Para ello, habrá que usar los bloques necesarios y la plantilla correspondiente.

¿Cumplirá la ciudad con el objetivo acordado? Zacatrus

