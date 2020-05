Mercadona augmenta un 90% les vendes de productes antimosquits

En concret, destaca el Repel·lent Insectes en esprai, elaborat per Korott a Alcoi (Alacant) i disponible en totes les botigues d'Espanya, per ser "un fort repel·lent contra mosquits i mosquits tigre". Al març del 2019 es va reforçar la seua eficàcia passant de 4 a 6 hores de protecció i es va adaptar l'envàs a format viatge, passant de 125 ml a 100 ml, asseguren.

D'altra banda, l'Alleujament Picades en roll-on, elaborat per SPB a Xest (València) i disponible en tota la cadena, s'utilitza per a alleujar la pell després de la picada d'insectes com mosquits, meduses i plantes urticants.

Aquest producte "es caracteritza per contindre mentol que aporta sensació de frescor, i perquè els seus components generen una pel·lícula protectora sobre la pell irritada, deixant una sensació suau sobre la mateixa", assenyala l'empresa valenciana.