El PPCV propone crear una unidad sanitaria post-Covid con sanitarios e investigadores jóvenes

Es un proyecto que estudian el PP nacional y otras direcciones autonómicas para dar respuesta a "esa gente joven preparada, con ganas e ilusión, que ha estado en primera línea arriesgando su vida". Está incluido en la campaña 'Activa Comunitat Valenciana' que arranca este jueves, al hilo de la que lanzó Pablo Casado.

Así lo ha anunciado la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, en rueda de prensa telemática desde la sede, comparando estas unidades con "una de las pocas cosas que hizo bien Zapatero" en el Gobierno: la creación de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

A estas redes se incorporarían los sanitarios en último año que fueron contratados para la Covid-19. El PP exige que la Generalitat "dé un paso adelante" para evitar que los que no son valencianos vuelvan a su región, mediante un contrato que les dé seguridad y bajo la supervisión de los jefes de cada departamento de salud.

Dentro de la campaña, el PPCV lanza una batería de medidas en sanidad: un plan de choque para preparar al sistema público ante posibles rebrotes, acopio de material de calidad y más colaboración público-privada y un programa "ambicioso" para reducir las listas de espera de "60.000 personas y una media de cuatro meses para operarse".

NUEVO HOSPITAL EN SUECA

Otras de sus peticiones es la construcción de un hospital en Sueca (Valencia), como "contemplaba el acuerdo con Ribera Salud" antes de la reversión del departamento a gestión pública en 2018, y la creación de un clúster sociosanitario de investigación para coordinar el potencial de los valencianos y adelantarse a las nuevas enfermedades.

Bonig ha hecho hincapié en que los sanitarios contratados estos meses reciban un sueldo digno ante la "vergüenza de que licenciados en Medicina cobren 1.120 euros". "Los 330 intocables (altos cargos) gastan más dinero en comer en el Palau", ha vuelto a criticar respecto al "catering de 16.000 euros de Presidencia"

En la misma línea, el PPCV exige una reducción de la administración, eliminando las consellerias de Arquitectura Bioclimática y Transparencia (Unides Podem), para lograr liquidez que vaya a los sanitarios y al pago de ERTE y ayudas. Y no olvidar el turismo cuando "Grecia y Portugal se están repartiendo el mercado".

Dentro de su plan económico, de 1.200 millones en una primera fase, apuesta porque la Comunitat sea "referente" al no subir impuestos como los de transmisiones patrimoniales, bienes inmuebles o actividad empresarial. También por priorizar las necesidades de los más vulnerables, agilizando la renta valenciana de inclusión y eliminando "todas las subvenciones de memoria histórica".

FASE 2: "NO HAY MOTIVOS PARA NO PEDIRLA"

"No nos podemos quedar más tiempo en casa, si no moriremos de hambre, pobreza y miseria", ha advertido Bonig. Esto pasa por su petición de test masivos PCR para "una desescalada en condiciones" que permita aprender a trabajar con el virus.

La 'popular' ha urgido al Consell a que dé explicaciones de su cambio de postura sobre la decisión de no pedir la fase 2. "Si no nos engañan con los datos, no hay ningún motivo: han bajado los hospitalizados, los muertos y los contagiados", ha aseverado. También ha reiterado su petición de un día de luto oficial "y no aquel domingo que se hizo para lavar su imagen".

Más allá de la desescalada, ha avisado que irán a los tribunales si no reciben la documentación sobre la compra de material sanitario y los cambios de fechas de los aviones desde China. "Cuando lo hacía el PP era corrupción en estado puro, cuando lo hace el Botànic son errores administrativos", y ha pedido "que nadie tenga la tentación de cambiar nada".

PACTO DE RECONSTRUCCIÓN

En clave política, ha exigido a los grupos del Botànic (PSPV, Compromís y Podem) que "dejen las guerras internas" y se centren en el pacto de reconstrucción. El PP está dispuesto a "hablar de todo" en la comisión de reconstrucción, cada viernes en Les Corts, aunque quiere un paquete de medidas urgentes para el 15 de junio y una modificación real del presupuesto.

Ante la mesa de diálogo social, que se retoma el lunes con patronal y sindicatos, Bonig ha denunciado que no estén "ni los sindicatos ni los sectores más críticos", como también ha pedido "que no se vete a nadie" en la comisión.

Ha criticado que el 'president' y líder del PSPV, Ximo Puig, tiene a la oposición "olvidada" y está "más pendiente de fotos e informes" como el que presenta este jueves del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). Y le ha exigido "que no se esconda tras la ya quemada consellera de Sanidad, Ana Barceló".