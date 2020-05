Sanitat registra 19 nous positius, cinc morts i 165 altes

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha indicat que en la Comunitat Valenciana s'han registrat 19 nous positius per coronavirus, cinc morts relacionats amb la Covid-19 (cap en residències) i 165 noves altes.

Aquestes xifres no coincideixen amb les que aporta el Ministeri de Sanitat, que registra 22 casos positius confirmats per PCR en les últimes 24 hores, i dos morts, encara que sí que ho fa el nombre total de casos positius confirmats, que ascendeixen a 10.949.

La subdirectora d'Epidemiologia de la Generalitat, Hermelinda Vanaclocha, va explicar aquest dimarts que aquest "ball de xifres" -que també es va donar en la jornada d'ahir- es deu al "canvi per complet" de l'estructura i la informació que es dóna al Ministeri, que abans incloïa diagnòstics de PCR i test serològics, mentre que ara tan sols s'inclouen el primer tipus de proves. Així, va indicar que l'ajust es realitzaria durant aquesta setmana.

Quant a la diferència en el número de morts, Vanaclocha va explicar que les dades de la Comunitat Valenciana i del Ministeri "no han quadrat mai", ja que la Generalitat compta també com morts aquells que, malgrat no tindre la PCR feta, tenen "vincle epidemiològic".

En total, la Conselleria registra 19 nous casos a través de PCR que eleven a 10.949 el total de positius des que va començar la pandèmia. Set d'ells s'han produït a Castelló, nou a Alacant i tres a València, així com cinc casos desplaçats no assignats. Això fa que el total de positius a Castelló s’eleve a 1.499, a Alacant a 3.817 i a València, a 5.628. De tots ells, es troben actius 3.237, un 21,6% del total de confirmats.

Sanitat ha destacat que l'ocupació dels hospitals i de les Unitats de Vigilància Intensiva de pacients amb coronavirus en la Comunitat Valenciana s'ha reduït un 16% en les últimes 24 hores. En aquests moments són 281 les persones ingressades als hospitals, de les quals 43 es troben en UCI, enfront de les 333 (51 en l'UCI) que hi havia ahir.

De fet, segons les dades que recull el Ministeri, en les últimes 24 hores no hi ha hagut cap ingrés en UCI, i tan sols quatre en centre hospitalari en el territori valencià.

En aquests moments són 281 les persones ingressades als hospitals, de les quals 43 es troben en UCI. Per províncies, són 24 pacients ingressats en la de Castelló, 5 d'ells en UCI; 85 a la província d'Alacant, 21 d'ells en UCI; i 172 a la província de València, 17 d'ells en UCI.

Des d'ahir s'han produït cinc noves defuncions relacionades amb la malaltia, la qual cosa eleva a 1.399 les persones que han mort en la Comunitat Valenciana per coronavirus: 212 a la província de Castelló (un més que ahir), 491 a Alacant (tres més) i 696 a la província de València (un més).

165 noves altes

D'altra banda, durant les últimes 24 hores s'han produït 165 noves altes de pacients diagnosticats de coronavirus, la qual cosa eleva a 10.350 les persones que ja s'han curat ( 1.401 a la província de Castelló, 1.793 en la d'Alacant i 5.156 en la de València).

A les comarques de València s'han incrementat les altes un 14%, i en total s'han registrat 1.261 des de dimecres passat. Suposen ja el 70% del total de casos positius.

El nombre d'altes de professionals sanitaris és de 2.075 (14 més que ahir) i el nombre total de positius en professionals en aquests moments és de 615 (13 menys).

Pel que respecta a les proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus han sigut 262.294, de les quals 174.893 s’han realitzat a través de PCR (3.118 en les últimes 24 hores) i 87.401 a través de test ràpid (957 més).

Cap mort en residències

Quant a les residències de majors, hui dia, hi ha algun cas positiu en 86 centres (12 a la província de Castelló, 34 en la d'Alacant i 40 a la província de València). Hi ha tres nous residents que han donat positiu, així com quatre treballadors, però no hi ha hagut cap resident mort.

En aquests moments, es troben sota vigilància activa de control sanitari 28 residències en la Comunitat Valenciana (8 a la província de Castelló, 7 a la província d'Alacant i 13 a la província de València).