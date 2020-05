Coronavirus.- Ayuntamiento y Junta reforzarán el apoyo al alumnado más vulnerable en la educación a distancia

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa, es un convenio centrado en lograr la reconexión de escolares de Primaria que hayan presentado dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, así como de los que han tenido problemas con la educación a distancia y de aquellos con los que no se ha podido conectar tras agotar los cauces ordinarios

Tanto el regidor granadino como la delegada han explicado que, si bien "toda la comunidad educativa, familias, personal docente e instituciones han realizado un importante esfuerzo para adaptar los recursos, procesos de aprendizaje, medidas y herramientas al nuevo escenario con atención permanente a la diversidad, la suspensión de la actividad presencial ha producido en algunos casos la imposibilidad de un adecuado desarrollo del proceso educativo".

Luis Salvador ha subrayado que "la realidad es diversa; en algunos casos las familias carecen de las condiciones materiales adecuadas, ya se trate de tecnología, espacio en las viviendas, tiempo para acompañar el proceso educativo o pueden haber incidido problemas económicos, de salud, habitacionales, que hayan influido en la capacidad de estudio o en el proceso de aprendizaje; por lo que es preciso detectar a esos alumnos que no lo han logrado y compensar las dificultades en lo que resta de tiempo, para prevenir y preparar el arranque de un nuevo curso".

Por ello ha mostrado "la entera colaboración de los servicios sociales municipales para esta labor decisiva de recuperar y reorientar el aprendizaje de esos escolares que, por distintos motivos, han tenido dificultades; y prevenir posibles situaciones de desconexión, pues desde que estallara la crisis, los granadinos, y muy especialmente los más vulnerables han sido y seguirán siendo el eje prioritario de las políticas municipales".

En la misma línea, Ana Berrocal ha indicado que el objetivo del acuerdo es "la colaboración entre instituciones para que los planes de recuperación del alumnado realizados por los centros educativos, puedan ser desarrollados y evaluados pese a la situación no presencial, con especial incidencia en los escolares que por diversidad de razones, hayan podido estar ajenos al cumplimiento de dichos planes de recuperación".

La delegada ha explicado que, en el tiempo transcurrido desde la suspensión de la actividad docente presencial, "se han puesto de manifiesto situaciones que han imposibilitado un seguimiento adecuado del proceso educativo: ha habido casos en que no ha sido posible hacerlo a través de herramientas digitales, y casos en los que las familias no han podido implicarse en dicha tarea, entre otras casuísticas".

Ante esta realidad, "si no hay constancia de un motivo que justifique, los equipos educativos no pueden atender de modo adecuado a las necesidades de cada alumno, -sean preexistentes o posteriores a la suspensión de las clases presenciales-, por lo que es especialmente necesario contar con madres, padres o representantes legales de los menores a fin de tratar el problema, indagar causas y obtener un compromiso de seguimiento regular del proceso educativo". Caso de no lograrse y, si la situación pudiera representar un riesgo para la educación del niño, "es precisa una actuación inmediata".

En el ámbito de competencias compartido por ambas instituciones, el convenio se enmarca en el plan integral de prevención y seguimiento del absentismo escolar mientras que, en el contexto de la crisis epidemiológica, dicho acuerdo cumple con lo establecido en la instrucción de 23 de abril de medidas a adoptar en el tercer trimestre del curso 19/20, y, más en concreto, en el capítulo referido a atención a la diversidad.

Para hacer realidad estos objetivos comunes, el acuerdo incide en la coordinación entre los Servicios Sociales Comunitarios y los recursos incluidos en el Plan Local de Inclusión en Zonas Desfavorecidas, con los Equipos Técnicos de Absentismo Escolar. A través de ellos se establecerán las posibles causas y actuaciones a ejecutar, con especial referencia a las medidas de carácter preventivo y, "todo ello con la necesaria adaptación a las circunstancias actuales derivadas del covid-19 y de la situación de docencia no presencial provocada por la situación epidemiológica".

La localización de este alumnado se realizará a través de los tutores, mediante mecanismos que establezcan los equipos directivos de cada centro que, a su vez, se coordinarán con los responsables de compensación educativa y con los educadores sociales.

En materia de comunicación y coordinación entre centros educativos y servicios sociales municipales, se ocupará de esta labor el coordinador de cada Equipo Técnico de Absentismo Escolar.

Por su parte, compete al Equipo de Orientación Educativa de zona, y al Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional, la labor de asesoramiento a los centros educativos para la adopción de medidas organizativas y educativas complementarias a las realizadas por los Servicios Sociales Municipales; así como asesoramiento para la aplicación de los planes de compensación educativa, "con el objetivo de aunar esfuerzos y profundizar en una actuación coordinada, sin perjuicio de las competencias atribuidas en esta materia a la Inspección Educativa".

En cuanto a la vigencia del acuerdo, según se recoge en el texto firmado, "estará vinculada a la situación de actividad docente no presencial derivada de las medidas adoptadas por la autoridad competente, actualmente vigentes, o futuras, con ocasión de la situación epidemiológica del covid-19".

Por último, el convenio prevé una comisión técnica de seguimiento compuesta por un representante de la delegación de Educación y un representante de la concejalía de Derechos Sociales que se ocuparán de resolver problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse; coordinar la acción conjunta; comunicar actuaciones y evaluar el convenio. Dicha comisión propiciará reuniones periódicas a instancia de cualquiera de las partes.