Coronavirus.- Podem, a Compromís: "Més autogovern sí, però més responsabilitat també"

Així ho ha afirmat la seua portaveu en Les Corts, Naiara Davó, sobre la posició del diputat de la coalició en el Congrés, Joan Baldoví. Compromís, soci de Podem i PSPV en la Generalitat, qui canvia així la seua posició en rebutjar la pròrroga per la seua "decepció" amb el Govern PSOE-Unides Podem.

El grup 'morat' creu que la unitat política ja "ha permès salvar milers de vides" en els dos mesos d'alarma, per la qual cosa celebra la nova pròrroga per a seguir aquesta línia. Açò sí, crida a "seguir treballant la majoria de progrés per a tindre una eixida diferent a la crisi del 2008".

"Sé que també els nostres socis de Compromís s'alegren molt que l'estat d'alarma continue vigent i puguem continuar caminant cap a la victòria davant del coronavirus", ha asseverat la síndica de Podem en declaracions remeses als mitjans.

La seua companya Pilar Lima ha coincidit en Twitter en exigir que "Compromís pose la salut de totes per davant dels diners". "No s'entén el vostre vot en contra. Cal estar a l'altura", ha subratllat.

CONSELL "ALS ASPIRANTS A PNB"

També des de Podem, el diputat Ferran Martínez ha sostingut en un 'tuit' que "Compromís s'equivoca" en creuar la línia "entre una crítica raonable i un vot irresponsable". "Per als aspirants a PNB: el PNB no ha votat ni una sola vegada en contra. Saben tibar la corda sense trencar-la", ha apuntat, lamentant que la coalició "no resulta més útil del que era i l'única cosa que aconsegueix és desestabilitzar el bloc progressista".

Per part de Compromís han replicat alguns representants a les afirmacions dels 'morats'. "Precisament perquè posem la salut per davant no acceptem ja més que els valencians siguen 'el último mono' per a aquest govern", ha recalcat Amadeu Mezquida, secretari del grup a València.