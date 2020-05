Coronavirus.- Compromís, "decebut" amb el Govern: "Ha faltat el respecte als valencians"

El parlamentari valencià ha mostrat, en el debat de la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma, el seu descontentament amb l'Executiu central per discrepàncies entorn del repartiment de les ajudes autonòmiques i el finançament de la Comunitat Valenciana.

"Hem votat sempre que sí, per tant no intenten ficar-nos en el vagó d'aquesta dreta irresponsable i histriònica -ha afirmat-. Ningú pot dubtar de la nostra responsabilitat ni de la nostra lleialtat, però aquesta vegada votarem no rotundament perquè el nostre compromís és amb les persones a les qui volem representar. Aquest Govern ha faltat el respecte als cinc milions de valencians i valencianes. La salut, primer, però els hospitals valencians no es paguen amb l'aire", ha asseverat Baldoví.

El diputat s'ha dirigit els membres del Govern per a dir-los que vol que vegen la seua "cara de decepció" i els ha criticat que "han sigut capaços de negociar les eleccions basques, per exemple, i incapaços d'acceptar la nostra proposta d'anivellar les comunitats autònomes pitjor finançades perquè totes tingueren els mateixos recursos per a combatre aquesta epidèmia i les seues conseqüències".

"Han sigut capaços -ha continuat- de gastar 2.100 milions en tancs i incapaços de dotar de 2.300 milions a Andalusia, Múrcia, Castella-la Manxa, Galícia i Comunitat Valenciana perquè els seus ciutadans tinguen els mateixos recursos que la mitjana per a lluitar contra aquesta emergència; han sigut capaços d'arribar a acords amb els qui els han negat el pa i la sal i blanquegen la ultradreta i incapaços d'arribar a acords amb els qui els van ajudar a asseure's ací i a aprovar tots els seus decrets i totes les seues pròrrogues".

I ha agregat: "Queden-se amb aquesta xifra: 881 milions, que és el que cada any es queda fora del pressupost de la sanitat valenciana perquè el Govern no transfereix els recursos. Saben que a partir del setembre paguem les nòmines amb préstecs, un any i un altre i un altre?; sis anys caducat el sistema de finançament i qual és la conseqüència?: que els valencians tenim menys llits hospitalaris, menys UCI, menys mèdics, infermeres i comares que la mitjana".

"AMB UNA MÀ LLIGADA A L'ESQUENA"

"No parle de diners", ha recalcat Baldoví, sinó de "sanitat, de vida, d'oportunitats": "Hem fet una proposta raonable justa i ho saben. Es parla d'igualtat de tots els espanyols però no pot haver-hi eixa igualtat si alguns sempre lluitem amb una mà lligada a l'esquena. Demanem eixe fons de finançament per als valencians per a salvar vides", ha incidit.

Per la seua banda, el portaveu de Més País, Íñigo Errejón, ha avisat el Govern del PSOE i d'Unides Podem que el bloc que va facilitar la investidura de Pedro Sánchez "s'esvaeix" i que amb el suport de Ciutadans no van a anar "molt lluny" en el Congrés.

Errejón ha recordat que la seua formació va a ser l'única de les quals va donar el seu suport en l'oposició la investidura de Sánchez que va a seguir ara, cinc mesos després, recolzant al Govern, per la qual cosa ha cridat a reconstruir aquelles aliances de gener.

De fet, en el Grup Plural del que forma part Més País, el seu soci electoral de Compromís va a votar en contra per primera vegada, mentre els nacionalistes gallecs del BNG es mantenen en l'abstenció i els independentistes catalans de Junts segueixen en el no.

Segons Errejón, "comença a esvair-se el bloc de la investidura" i creu que el Govern de coalició "ho va a necessitar", per la qual cosa ha aconsellat "reconstruir" aquell bloc perquè "amb el canvi de socis" no va a "anar molt lluny".

El seu suport, ha dit, no va ser aleshores "un xec en blanc", ni ho és ara, sinó que estava condicionat a avançar en una determinada línia, i ha alertat contra la temptació de girar cap al centre dreta: "Els que ara demanen ajudes a l'Estat, demà exigiran retallades", ha avisat.