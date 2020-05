La primera tesis online: su hija veía dibujos, hubo problemas de conexión pero logró sobresaliente 'cum laude'

Sobresaliente cum laude. Es la nota que logró Carmen Iniesta después de defender el 12 de mayo su tesis online en la Universidad Nebrija de Madrid, la primera en la historia de la Institución. Ni los nervios ni algún problema de conexión impidieron su excelente resultado, que pudieron seguir en directo su marido Alejandro y su hijo Eduardo (13 años). "Valentina, que tiene 4 años, prefirió ver dibujos animados", explica a 20minutos.

Carmen dedicó 45 minutos a la presentación y dos horas largas en total para convencer al tribunal de que merecía la máxima nota. Su resultado es una historia de superación y empeño.

Casi dos meses después de la fecha fijada por la Escuela de Doctorado para la fallida lectura presencial, el 18 de marzo, -solo cuatro días después de que se decretara el Estado de Alarma por la pandemia de coronavirus-, Carmen Iniesta se armó de valor y decidió defender su trabajo de investigación.

Antes del confinamiento me había comprado un vestido para la ocasión. Me vestí como si fuera una tesis presencial

La CRUE (la Conferencia de Rectores) validó las tesis por videoconferencia el pasado 7 de abril y la Universidad Nebrija pudo comenzar a organizar el examen a Carmen Iniesta.

La examinada, docente de Física II, usó el mismo espacio que ha venido utilizando para sus clases telepresenciales: el cuarto de su hijo Eduardo. "Eso sí, me vestí y arreglé como si fuera a defender la tesis de forma presencial, ya que antes del confinamiento me había comprado un vestido para la ocasión", recalca.

"Académicamente, no cambió nada a la hora de preparar la defensa. Estuve ensayando tanto la conexión como la presentación con mis directores de tesis”, puntualiza.

Por este sistema telemático derivado de la crisis sanitaria, hubo una circunstancia que incluso resultó beneficiosa para la doctoranda: "El tribunal no impone de la misma manera que al ser presencial”. Después de la primera defensa de tesis doctoral telepresencial en la Universidad Nebrija, el tribunal felicitó a la nueva doctora por su “brillante trabajo”.

Sus padres fueron desde Valencia el 13 de marzo

El viernes 13 de marzo sus padres llegaron a Madrid desde Valencia para estar presentes en su primer intento de defensa, "pero ese mismo día los tuve que llevar en coche otra vez a su casa". El día de la defensa telepresencial “pensaba que ellos no iban a poder verlo, porque quizá era demasiado complicado descargarse el sistema en el móvil, pero al terminar mi exposición, me sorprendió ver en la lista de invitados en la sala el nombre de mi padre y de mi madre... ahí me emocioné”.

Me sorprendió ver en la lista de invitados en la sala el nombre de mi padre y de mi madre... ahí me emocioné

El recuerdo de Carmen Iniesta es claro: “Mis padres pudieron escucharme y sobre todo escuchar los comentarios de los miembros del tribunal, que les hicieron sentir tremendamente orgullosos”.

Su esposo tuvo que lidiar con sus hijos

Durante la lectura, su esposo Alejandro tuvo que lidiar con sus hijos Eduardo, de 12 años, y Valentina, de 4, para que no entraran en la habitación. “Cuando todo terminó vinieron los tres rápidamente a abrazarme por conseguir este gran logro”, asegura. Un ejemplo de conciliación doméstico-académica.

Tesis sobre un motor que logra más eficiencia en los coches

Carmen Iniesta Barberá defendió su tesis titulada Estudio teórico-experimental de un motor Stirling termoacústico compacto para la recuperación de energía. No hay que dejar de lado el valor académico de un esfuerzo titánico, aunque a la mayoría de la población la temática les pueda sonar a chino.

"Un motor Stirling termoacústico capta la energía térmica existente en un determinado entorno como fuente de energía y la convierte en energía mecánica (una potente onda acústica), que a su vez puede ser cedida a un transductor que la transforme y la entregue en forma de energía eléctrica", explica Carmen Iniesta.

La importancia práctica es que se aprovecha mejor el combustible del vehículo, que ahora gasta mucha energía por el tubo de escape y el radiador. Con el motor termoacústico los coches serían más eficientes.

Procedimiento excepcional

Por su parte, Juan Arturo Rubio, director de la Escuela de Doctorado, destaca el procedimiento excepcional emprendido por la Universidad Nebrija para la lectura y la defensa de tesis doctorales por videoconferencia con motivo de las medidas adoptadas ante la COVID-19. “Lo más difícil ha sido construir una normativa desde cero”, recalca. Probablemente la defensa de tesis de forma virtual pase a ser otra realidad de la denominada 'nueva normalidad'.