Natalia Sánchez se prepara para dar a luz a su segundo hijo: "Ahora dice que no quiere salir"

Natalia Sánchez ya lo tiene todo preparado para el nacimiento de su segundo bebé. La actriz, embarazada de su segundo hijo junto a Marc Cloquet, ha querido compartir una foto muy especial con sus seguidores para contar cómo está viviendo los últimos días antes de volver a convertirse en mamá.

Con mascarilla y guantes, la joven que cumplió hace unos meses 30 años, compartió con sus fans una imagen en monitores. "Ahora dice que no quiere salir...Después de 3 meses amenazando con nacer antes de tiempo resulta que está muy a gusto en su “fase 0” y que pasa de desescaladas”, empezó escribiendo.

A pesar de haber seguido numerosos consejos tras superar las 40 semanas de embarazo, parece que el bebé que espera no tiene muchas ganas de nacer aún. “He obedecido todas las recomendaciones de amigas, abuelas, blogs, internet… He subido y bajado escaleras durante horas, he bailado como si no hubiera un mañana, no paro de comer dátiles, he comido más comida picante que en toda mi vida, he tenido a Lia todo el día mamando… y nada, ¡que no se anima!”, explicó.

La pareja ya cuenta con la pequeña Lia, quien nació de forma prematura. Ahora, apunto de ampliar la familia, tanto Natalia como su chico se encuentran ilusionados por la llegada del cuarto miembro. ¿Tardaremos mucho en verle la carita?