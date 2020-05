Madrid esgrime la caída de positivos y fallecidos para exigir el paso a la fase 1

La Comunidad de Madrid no ceja en su empeño de avanzar a la fase 1 pese a las dos negativas que acumula del Gobierno central. Este lunes, el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, le anunció a Salvador Illa que esta semana volverán a tramitar una petición. Lo hizo en la primera de las dos reuniones semanales que viene manteniendo el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud durante la pandemia.

El Ejecutivo de la Puerta del Sol tiene intención de remitir nueva documentación al ministerio en la noche de este lunes. Según precisaron fuentes de la Consejería de Sanidad, a las competencias que ya se manifestaron la semana pasada –refuerzo de la Atención Primaria, equipos de rastreadores y más pruebas PCR, entre otras– se sumará, esencialmente, una actualización de los datos asistenciales y epidemiológicos respecto a los presentados el miércoles pasado.

Según fuentes del Ejecutivo madrileño, los indicadores que remitirán demuestran "una evolución más favorable aún" que la semana pasada la región. Este lunes, la región registró cinco nuevos casos de positivo por coronavirus (el 0,21% de los notificados en toda España), lo que supone el dato de contagios más bajo desde el pasado 26 de febrero, y 16 fallecimientos.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, apremió a Madrid a presentar la documentación lo antes posible, porque cuando reciban los informes en el ministerio "se iniciará un proceso de discusión que durará hasta que se tome la decisión". "Tratamos de tener tiempo suficiente para valorar lo que se hace, no es bueno recibir datos media hora antes de tomar la decisión", aseguró el doctor Simón.

El director del Centro de Emergencias no se mostró tan escéptico en días anteriores con el avance de fase de la región, la única que permanece al completo en el estadio inicial de la desescalada, la próxima semana. "La implementación es muy rápida, no me sorprendería que la solicitud que haga hoy (por este lunes) Madrid pueda avalar el paso a la siguiente fase, si los datos son adecuados, si las capacidades son adecuadas, si se ha iniciado su implementación y se muestra que está bien consolidados no habría problema", señaló Fernando Simón.

La presidenta Isabel Díaz Ayuso reiteró este lunes en una entrevista televisiva que la Comunidad está preparada para pasar a la fase 1 y aseguró que "por una decisión no documentada" todos los días se van "1.000 familias al paro". En los mismo términos se manifestó el consejero de Sanidad madrileño, quien confía "plenamente" en progresar el próximo lunes.

Sobre el futuro que le espera a los madrileños en las próximas semanas, Ruiz Escudero opinó que es posible que la comunidad pueda recuperar la normalidad a mediados de julio, siempre que los datos de incidencia del coronavirus acompañen en cada nivel de la desescalada y teniendo en cuenta que los cambios de fase se producen cada 15 días, coincidiendo con el periodo de incubación del virus.

En todo caso, incidió el consejero de Sanidad, que la "liberalización" progresiva de actividades se debe ir evaluando junto al volumen de nuevos casos, el número de pacientes en urgencias y los índices de ingreso en áreas de hospitalización y UCI.

Madrid acumula el 28% de los casos de coronavirus notificados en todo el país durante la crisis: 71.595 infecciones de las 231.606 identificadas. En la región ha ocurrido el 32 % de las muertes causadas por la Covid-19.

El Ministerio de Sanidad, que sigue los criterios de la OMS para cuantificar las muertes asociadas a la pandemia de la Covid-19, reconoció hasta este lunes 8.863 decesos en la región, una cifra que la Comunidad, que además de los positivos confirmados contabiliza casos sospechosos en residencias y domicilios, elevó a 14.144 decesos.