Simón abre la puerta al paso de Madrid a la fase 1: "No me sorprendería que los datos lo avalasen si lo pide ahora"

Fernando Simón ha afirmado que Madrid podría pasar próximamente a la fase 1 de la desescalada si, como está previsto, hace próximamente la solicitud para ello.

"No me sorprendería que si Madrid hace la solicitud ahora los datos avalen el paso a la fase 1", ha dicho en la rueda de prensa de la tarde de este lunes sobre las nuevas cifras de la epidemia de coronavirus.

"Si hace hoy la solicitud, se iniciará un proceso de discusión que durará hasta el momento en que se tome la decisión. Tratamos de tener tiempo suficiente para valorar correctamente lo que se hace, no es bueno recibir datos media hora antes de tomar la decisión. En cualquier caso habrá que hacer aclaraciones, incluso solicitud de algún dato extra...por lo que aunque se presente hoy se evaluará hasta el miércoles o jueves. En todo caso, la toma de decisión e implementación de esas decisiones y la puesta en marcha de los diferentes mecanismos de seguimiento de casos, identificación precoz, seguimiento de contactos, etc. se está llevando a un ritmo que no había visto nunca antes".

"Por lo tanto, no me sorprendería que la solicitud de hoy de Madrid pueda avalar perfectamente el paso a la siguiente fase", añadió, eso sí, "si los datos son adecuados, si las capacidades son adecuadas, si los proyectos y programas que se habían propuesto implementar la semana pasada se han iniciado y demuestran que están bien consolidados, yo creo que no habría ningún problema".

"Los datos son muy buenos"

En las últimas 24 horas, según el informe de Sanidad, han muerto por el coronavirus 59 personas, con lo que el número total asciende a 27.709. Se trata de la segunda cifra consecutiva por debajo de la centena. A su vez, los contagios han sido 285, una cifra significativamente más baja que el día anterior, cuando se cifraron en 421.

Por ello, ha valorado que estos nuevos datos son "muy buenos", y que indican que la transmisión del virus en España es "muy baja" y que, por tanto, "la evolución de la epidemia es muy buena".

"El descenso es importante, tenemos que ver el efecto del fin de semana que dejaremos de verlo mañana pero lo cierto es que la evolución es buena", dijo Simón.

Se trata del primer día en que la rueda de prensa diaria tiene lugar a las cinco de la tarde después de que Sanidad decidiese cambiar el horario tras modificar los indicadores de vigilancia a fin de realizar un seguimiento más detallado.

Así, los datos se cerrarán por días naturales (y no hasta las 8 de la tarde, como se venía haciendo), por lo que el informe diario se realizará también durante la tarde.

"La fase en la que estamos ahora mismo, con un número diario cada vez menor de casos, implica que tenemos que hacer una vigilancia diferente; el objetivo no es ya saber el número total de casos, sino detectar de la forma más precoz posible aquellos que puedan ir apareciendo donde sea y actuar lo más rápido posible".

Según ha explicado Simón, "los datos interesantes se reflejan en el nuevo sistema de vigilancia. (...) El retraso entre la fecha de inicio de síntomas y el diagnóstico lo hemos reducido en 4 días, cuando hasta ahora era de entre 7 y 17 días". En opinión del epidemiólogo, estos permite que los datos que se ofrecen sean "más oportunos" ya que reflejan la situación más reciente, y no, como hasta ahora, a fechas de hasta 10 o 15 días antes.

Letalidad a la baja

Fernando Simón también ha subrayado que la letalidad ha bajado respecto al comienzo de la epidemia; mientras que durante el pico se encontraba en torno al 11%, para aquellos que mostraron síntomas entre el 27 de abril y el 3 de mayo se situó cerca del 2%.

"A medida que ha evolucionado la epidemia, hemos aprendido a tratar mejor la enfermedad; hemos pasado de una saturación de nuestras unidades a una situación más adecuada, lo que contribuye a que la letalidad por el proceso de aprendizaje y por las capacidades y recursos que vamos invirtiendo, vaya mejorando".

Por otra parte, ha afirmado que, en su opinión, "todas las vacunas" deberían ser un bien público: "Tenemos un sistema en España que garantiza la vacunación de toda la población y esto no es así en todos los países".