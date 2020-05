Primer día de la fase 0,5: abre el comercio con cautela y pocos clientes

Era una escena que no se daba desde hace tiempo. "Venía a preguntar qué horario tenéis", le decía un señor de mediana edad a una de las dependientas de una perfumería situada en el centro de Madrid que hoy ha abierto de nuevo sus puertas sin necesidad de que los clientes tuvieran que pedir cita previa, una de los alivios de la fase 0,5 que la autonomía, como Barcelona o algunas localidades de Castilla y León, estrena esta semana.

Lidia, una de las encargadas, cuenta que la semana pasada se dedicaron a llamar a los clientes de siempre para informarles de que podían ir aviso mediante, algo que no ha tenido que volver a hacer. Eso sí, lo que no ha cambiado respecto a hace días son unas medidas de seguridad e higiene que, avisa, han llegado "para quedarse". En el local, menor de 400 metros cuadrados (los superiores a esta cantidad están exentos) tan solo puede haber 10 personas contando con las trabajadoras y ahora realizan una desinfección del lugar "antes, durante y después" de la jornada.

Las marcas en el suelo para que se cumpla la distancia interpersonal también las tienen puestas Toñi, que tiene una lotería en el Paseo de Santa María de la Cabeza, y Manuel, dueño de una floristería en una calle aledaña. El negocio de la suerte se retomará estos días con sorteos que no pudieron realizarse. El del Día del Padre, por ejemplo, tendrá lugar el próximo 13 de junio. "Estaban impresos los décimos y no los querían desperdiciar", asegura esta lotera, que también cuenta que ha modificado el horario para adaptarlo a aquellas franjas que prevé que tenga más clientes.

Por su parte, el florista explica que lo que ha cambiado ha sido la situación de sus trabajadores. En realidad, su negocio nunca ha dejado de funcionar porque enviaban flores a domicilio, aunque ahora con el local abierto ha tenido que movilizar a casi toda su plantilla con, eso sí, solo media jornada porque todos "no caben" en la tienda a la vez. Este lunes decía haber notado un trasiego importante de clientes, todo lo contrario a lo que Ana y Jose, dueños de una tienda de objetos de decoración, en la que no ha entrado casi nadie. "Los pocos clientes que han pasado lo han hecho más para saludar que para otra cosa, pero en algún momento había que abrir", dicen resignados. El motivo, aducen, la desinformación en torno a las novedades de la fase 0,5, sobre todo, entre la población de más edad, sus potenciales clientes.

Sin embargo, ese miedo a "hacer un cero" (no ingresar nada) no ha impedido que la mayoría de los negocios hayan abierto ya sus puertas. Según la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), tres de cada cinco comercios de autónomos están ya operativos. Es decir, alrededor del 60%. Este porcentaje es especialmente alto en Barcelona, que marca un 80%, al igual que en Murcia (68,9%) o Navarra (66,9%). Eso sí, Madrid es la nota discordante: solo uno de cada dos autónomos dice tener abierto su negocio.

Por su parte, desde CEIM defienden que la vuelta a la normalidad será progresiva y lenta. Eduardo Zamácola, vicepresidente del ente, celebra las excepciones de la fase 0,5 respecto al comercio pero, aun así, sostiene que la recuperación económica "va a ser muy lenta" porque están dando, dice, pasos "muy seguros", pero "muy pequeños". Sobre la poca clientela, explica que lo ve normal y cree que solucionará cuando no haya franjas horarias para poder ir de compras, algo que espera que pase pronto.

Manuel, florista: "La vida de nuestra generación hasta ahora había sido muy tranquila hasta ahora"

Manuel, florista. Jorge Paris

La floristería de Manuel no ha dejado de trabajar durante la pandemia del coronavirus pero sí ha estado cerrada. Hasta ayer, que volvió a abrir sus puertas con la plantilla a media jornada y con una pantalla de cristal instalada en el mostrador. Sus clientes habituales, cuenta, han sido los primeros en volver a la tienda, aunque Manuel espera que vayan yendo más en la "nueva normalidad".

Toñi, lotera: "Espero que no haya un rebrote porque para nosotros sería mortal"

Toñi, lotera. Jorge Paris

La Covid-19 también paró la suerte, aunque Toñi, una lotera de Arganzuela, está de vuelta, aunque con la mascarilla "puesta todo el día" y lavándose las manos cada dos por tres. Los sorteos se aplazaron, aunque vuelven a empezar esta semana. Es un símbolo de que la normalidad está más cerca. "Aunque ahora solo deje entrar a dos personas a mi local", cuenta.

Lidia, trabajadora de una perfumería: "Esto es una nueva vida y nos tenemos que acostumbrar a ella sí o sí"

Lidia, trabajadora de una perfumería. Jorge Paris

"Limpiar y desinfectar antes, durante y después", parece ser el lema de Lidia, que explica que en su perfumería la cesta y los guantes son obligatorios porque vivimos, cuenta, "una nueva vida". Además, han guardado los botes de muestra para que solo sus trabajadoras puedan ofrecérselo al cliente. La cuestión es "minimizar al máximo el riesgo de contagio".

Ana, dueña de una tienda de moda y decoración: "Hemos abierto sin aliciente alguno, sabiendo que la vuelta iba a ser tranquila"

Ana, dueña de una tienda de moda y decoración. Jorge Paris

La "vuelta al cole" de Ana y Jose en su tienda de decoración y moda ha sido "tranquila". "Como no vendemos cosas de primera necesidad, sabíamos que podía pasar", explica. Además, argumenta que el Gobierno no ha informado claramente sobre lo que se puede hacer y lo que no en la fase 0,5: "Hay mucha desinformación, sobre todo entre la gente mayor, que son nuestros clientes".

Raquel, ortopeda: "Hemos estado muy mal, a dos velas, pero ahora noto más trasiego"

Raquel, ortopeda. Jorge Paris

Raquel nunca ha cerrado su ortopedia y, por eso, ha sido testigo privilegiada de cómo los demás cerraron hace semanas y han vuelto a abrir ahora. "Llegó un momento en el que en esta calle solo estábamos la farmacia y yo", recuerda. Dice que lo ha pasado mal económicamente, pero que desde días nota más el trasiego de la gente, con lo que espera remontar el vuelo.