Samantha y Flavio, de 'OT 2020', disfrutan de una romántica cena tras la cuarentena

Flavio: "¿Tú estarás triste si me voy?"

Sam: "Pos no"

Flavio: "Te da igual ¿no?"

Sam: "Me da igual, yo estoy aquí pa cantar"

Flavio: "No puedes estar triste si me voy porque bajará tu rendimiento, te nominan y te vas"



No poco JAJAJAJAJAJ