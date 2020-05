Casado advierte de que el paso a la Fase 1 podría tener limitaciones en zonas con repuntes esta semana

En la rueda de prensa diaria en la se ha analizado la evolución del COVID-19, Casado ha insistido en el anuncio sobre el avance en la desescalada realizado este domingo por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y ha informado de que este lunes se enviará al Ministerio de Sanidad la propuesta concreta para que todas las zonas básicas de la Comunidad pasen a Fase 1 el próximo lunes.

La consejera ha asegurado que no se ha sentido "presionada" en ningún momento para adoptar esta decisión que, en todo caso, se basa en la "prudencia" y en criterios epidemiológicos y sanitarios ante las cifras de nuevos confirmados registradas en los últimos días. No obstante, ha asegurado no sentirse del todo "cómoda" al anunciar la decisión con una antelación de una semana, ya que no se puede prever el comportamiento del virus y es posible que en algunas zonas haya que avanzar con restricciones.

"Las cosas se han tranquilizado no hay repuntes, esta propuesta, si esto sigue como dos o tres días atrás, se puede hacer desde la prudencia y de la mano de criterios sanitarios y epidemiológicos, vamos a intentar hacerlo estando muy vigilantes y con la colaboraicón de todos", ha explicado.

De este modo, ha asegurado que durante la semana que ahora empieza el Comité de Expertos estará atento a la evolución de contagios en todas las zonas básicas de salud de la Comunidad, ya que, pese a hacerse hoy la propuesta se aprobará de forma definitiva el próximo jueves.

En su intervención la consejera ha insistido en que la decisión del paso de fase en ningún caso ha sido "política" sino "técnica" y siempre respalda por los expertos de la Comunidad, ya que, como ha defendido, es necesario que, en una situación como la actual, haya "cierta seguridad".

En su intervención, la consejera ha reiterado que a día de hoy y con los datos registrados tras el fin de semana se puede plantear este cambio de Fase pero es "inseguro" porque "el coronavirus hace lo que le da la gana". "Depende de cómo hagamos las cosas, podemos cambiar de opinión durante esta semana", ha reseñado.

Casado ha informado de que para avanzar es necesario contar con la ayuda de alcaldes, empresarios y ciudadanos, con quienes se ha puesto en contacto este lunes. "De esta terrible situación tenemos que salir en conjunto, se ha entendido muy bien en Castilla y Léon, seguimos todos juntos", ha defendido, al tiempo que ha explicado que estas limitaciones en zonas con más casos se refieren a restricciones sobre las acciones con más riesgo como las reuniones de 10 personas.

"Asumimos que el coronavirus sigue estando entre nosotros, pero tenemos que ser capaces de identificar contagios y hacer un seguimiento", ha señalado Casado, quien ha vuelto a señalar que la Junta no ha renunciado a las pautas epidemiológicas establecidas ni al principio de "prudencia", así como tampoco a la perspectiva de la zona básica de salud.

"Vemos que en este momento podemos dar este paso", ha defendido, tras lo que ha recordado que este lunes ya está en Fase 1 un total de 61 zonas básicas de Castilla y León de la Comunidad. "Las cifras nos invitan a tener un optimismo prudente", ha insistido, tras lo que ha explicado que se han reducido los casos que ingresan en hospitales y los detectados en Atención Primaria.

COLABORACIÓN MUNICIPAL

Por último, ha insistido en que es vital la colaboración desde la administración municipal para evitar agrupaciones de personas, medidas de seguridad en marcados, suministro de hidrogeles y mascarillas en el caso de que no se garantice la distancia social de dos metros.

"He encontrado colaboración total y absoluta", ha aseverado, tras lo que ha confiado en que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado también "ayuden" a que se cumplir las normas.