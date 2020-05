Responsable 'Supercuidadores' dice que quien se forme en sector de cuidados "podrá tener trabajo asegurado toda la vida"

En una entrevista a Europa Press, López Barajas ha indicado que una rama de empleo que "debe reconocerse más, pero no se hará mientras no sean verdaderos profesionales". De hecho, ha recordado que, su entidad busca "la profesionalización y la dignificación de la figura del cuidador para mejorar la vida de los mayores y de las personas dependientes".

Ha indicado que ante la situación "terrible" que estamos viviendo debido a la pandemia del coronavirus "se va a reforzar la figura del cuidador porque se va a ver la importancia de las personas que cuidan a personas mayores o enfermas, porque sino fuera por los que nos cuidan el número de fallecidos hubiera sido mucho mayor".

En este punto, ha querido destacar la labor del personal sociosanitario, sin olvidarse del sanitario, porque "es tan importante el uno como el otro". Con el coronavirus se ha evidenciado que "las residencias son centros donde se cuida, y los hospitales, en general, lugares donde se cura".

López Barajas ha apuntado que en las residencias se busca "cuidar, dar atención, que el residente sienta cercanía y facilitarte todas las actividades básicas diarias desde el punto de vista físico, y por supuesto desde el emocional".

Ha recordado que, atendiendo a su tamaño, algunas "pueden tener zonas donde se atiende a unos residentes con unas necesidades frente a otros, porque no todos tienen las mismas necesidades". De hecho, ha destacado que "en general, todas las residencias tienen un médico que atiende, unas enfermeras y también gerocultores, que son los que prestan el cuidado diario a las personas mayores y dependientes".

En este punto, ha afirmado que "en ninguna residencia, prácticamente, se interviene cuando una persona ya enferma y precisa de una intervención para curarla". López Barajas ha señalado que "lamentablemente lo que ha ocurrido en la situación actual, como ha habido colapso, es que no se ha podido derivar a los residentes a centros hospitalarios", lo que unido a la "falta de material protector, ha provocado una tragedia".

El CEO de 'Supercuidadores' ha explicado que en las residencias "la media de edad supera los 80 años, y eso teniendo en cuenta que la esperanza de vida es de 83 años en España, ha provocado que al entrar el COVID-19 en ellas, formadas por estas personas vulnerables, que además cuentan, en muchos casos, con enfermedades previas, se haya dado un efecto multiplicador que ha provocado, desgraciadamente, un gran número de muertos".

"MAYOR PROFESIONALIZACIÓN"

Lo que va a aflorar "la necesidad de una mayor profesionalización del sector de los cuidados en general", dado que "actualmente hay más del 40 por ciento de las personas que trabajan en el sector sociosanitario que no tienen ninguna formación reglada que exige la Ley", como son "los certificados de profesionalidad en atención sociosanitaria a personas dependientes".

López Barajas ha recordado que esta formación "es obligatoria por Ley desde que salió la Ley de Dependencia, que imponía un calendario para que todo el mundo se formarse, y se ha ido extendiendo en el tiempo", ya que "iba a ser obligatorio a 31 de diciembre de 2018,y, ¡estamos en 2020!".

"Lo que se ha hecho - ha añadido- que la gente que estaba trabajando en el sector se le ha dado de plazo hasta 2022 para que se forme, debido a que esta formación tiene un coste, de entre 1.500 euros a 2.000, con 450-600 horas de formación", sobreviniendo el problema de quién lo abona, la empresa o el trabajador, por lo que habría que "buscar una fórmula intermedia, que la empresa ayude al trabajador a que la consiga".

No obstante, ha asegurado López Barajas que "para el usuario no es lo mismo que le cuide una persona cualificada que una no cualificada", algo que también "es muy habitual en el sector del servicio doméstico, ya que cualquiera dice que es capaz de llevar una casa, pero luego la realidad es otra". En este sentido, ha reseñado que "te puede dar igual que en tú casa haya más o menos polvo, pero no te da igual que traten bien a tu padre, abuelo o hijo dependiente".

Por ello, el CEO de 'Supercuidadores' ha concluido que de la situación que estamos viviendo "debemos aprender que a este sector hay que dedicarle más recursos y que la gente se forme, por el bien de nuestros mayores y dependientes, pero incluso egoístamente por el nuestro propio, porque a nosotros también nos va a tocar", debido a que "es la ley del ciclo de la vida, nacemos siendo cuidados, pasamos a ser cuidadores, y al final de nuestros días, probablemente necesitamos los servicios de atención".