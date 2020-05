Ciutat de les Arts destaca la importància dels aiguamolls en un nou panell de la mostra 'Davant el canvi, canviem'

Els aiguamolls són indispensables també per a l'ésser humà en ser una font d'aigua dolça, aliments i materials, un control davant les crescudes d'aigua, recarreguen els aqüífers, i també pel seu paper per a mitigar el canvi climàtic, actuant com a embornals de carboni. Destaquen també per la seua alta biodiversitat, ja que multitud d'espècies habita en ells i són zones de pas en les rutes migratòries, destaca la Generalitat en un comunicat.

L'exposició 'Davant el canvi, canviem' mostra xicotetes pinzellades d'allò que implica el canvi climàtic per al planeta Terra i crida a reflexionar al visitant sobre la forma d'actuar per a intentar pal·liar les greus conseqüències que comporta el canvi climàtic.

Davant la impossibilitat d'instal·lar la mostra, s'ha optat per la publicació setmanal de la imatge i text que acompanyen cadascun dels 28 panells gràfics que conformen l'exposició i que destaquen la importància de l'actuació humana per a frenar el canvi climàtic.