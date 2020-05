Óscar Puente califica de "dislate" el desconfinamiento por zonas de salud de la Junta y la 'fase 0,5'

Así lo ha señalado este viernes en su perfil de la red social Twitter el alcalde de Valladolid una semana después de asegurar que era "difícilmente reprochable" la propuesta de la Junta para que pasaran a la fase 1 de desescalada sólo 26 zonas básicas de salud del medio rural, aunque también reclamaba "más transparencia" a las administraciones, para conocer los criterios por los que se tomen las decisiones del desconfinamiento, los cuales la Administración regional ha detallado este jueves.

"Hasta aquí, lo de la estrategia de desconfinamiento por zonas de Salud y con los criterios de la Junta me parecía un dislate. Después de esto no me lo parece, lo es", ha asegurado en referencia a la información en la que se explica que el Gobierno regional, formado por el Partido Popular y Ciudadanos, ha solicitado medidas de alivio para sus zonas en fase 0, al igual que lo ha hecho Madrid.

Así, ha criticado esta propuesta, ya que le parece que la Junta "pretende que se puede hacer lo mismo que en fase 1 pero sin pasar de 0", de modo que se ha preguntado por qué no proponen el cambio de situación directamente a la fase 1.