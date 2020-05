Entrevista a Carlos Abella: "España es un destino seguro para los turistas"

Solo lleva dos meses como secretario general de la Mesa de Turismo y Carlos Abella ya se está enfrentando a una de las mayores crisis de la historia, que tiene efectos directos sobre el sector. En ese contexto, Abella atiende a 20minutos y analiza el presente y el futuro del turismo en España, además de valorar las medidas adoptadas por el Gobierno desde el inicio de la pandemia.

¿Cómo será el turismo después del coronavirus?

Está claro que será diferente. Pero tenemos una gran ventaja, y es que el sector turístico lleva muchos años adaptándose a los cambios. Por eso lideramos el ranking mundial de competitividad turística. Durante esta crisis no hemos parado de trabajar y se han desarrollado por parte del Instituto para la Calidad Turística, en colaboración con todo el sector, protocolos de seguridad para 21 subsectores, para aportar seguridad a los trabajadores y clientes, validados por el Ministerio de Sanidad. Vamos a volver a abrir con todas las garantías. El sector turístico no se para, se adapta y sabe reinventarse.

¿Se apostará más por un turismo nacional?

Este verano sin duda, habrá una mayor apuesta por el mercado nacional, pero no queremos ni podemos olvidarnos de los mercados internacionales. Necesitamos que el Gobierno establezca una hoja de ruta clara para que se pueda organizar por parte de los empresarios la apertura de los negocios. El turismo se podrá reactivar una vez que la gente se pueda mover, una de las bases del turismo es la movilidad. Tenemos la esperanza de que esto se pueda hacer pronto, siempre teniendo en cuenta que la situación sanitaria es lo prioritario, pero sin olvidarnos que es totalmente necesario reactivar la economía.

¿Qué valoración hace de las medidas que ha ido tomando el Gobierno para el sector? Sobre todo de esa cuarentena obligatoria a viajeros

Nos parece un despropósito. No teníamos conocimiento previo de que se iba a instaurar la cuarentena y se anuncia solo un día antes de que la UE fuera a tratar cómo se iban a abrir gradualmente las fronteras para, entre otras cosas, salvar el turismo. Consideramos que es una medida desafortunada y que al menos, podían haber esperado a conocer las recomendaciones de Bruselas. La medida tiene consecuencias muy negativas para el sector, porque se está lanzando un mensaje a los turistas que no son bienvenidos y otros países europeos están haciendo justo todo lo contrario. Otros estados aprueban ayudas específicas para el sector turístico y en España, siendo líderes mundiales, seguimos esperando un plan específico para el sector.

¿Qué echa en falta?

Como decía, esas ayudas concretas y específicas para un sector que representa el 12,5% del PIB de forma directa y el 14% del empleo. Francia por ejemplo, ha aprobado ayudas para el sector turístico por valor de18.000 millones de euros y suspenden impuestos y cotizaciones mientras las empresas están cerradas. Italia destina 5.000 millones e incluso facilitará bonos de vacaciones a las familias para reactivar el turismo en su país. Mientras que en España, que es líder mundial en turismo y que el pasado año recibió 83 millones de turistas, aún no disponemos de un plan específico para salvar a la primera industria del país. Es imprescindible, por ejemplo y entre otras cosas, que se prorroguen los ERTE con las mismas condiciones de la fuerza mayor, al menos hasta final de ello, para evitar que muchas empresas se puedan quedar por el camino.

¿Qué le parecieron las palabras del ministro Garzón?

Es inaceptable que una persona que ocupa un cargo en el Gobierno de España, como es el Ministro de Cultura, Alberto Garzón, demuestre ese grado de desconocimiento sobre el sector turístico y lo que representa el turismo para España. Te causa incredulidad e indignación escucharle que aporta poco valor añadido, un sector que emplea a más de dos millones setecientas mil personas en nuestro País y que aporta el equilibrio necesario a la balanza de pagos y a la balanza fiscal, con más de 170.000 millones de euros de ingresos. Por otro lado, desde la Mesa del Turismo queremos hacer hincapié en que las relaciones del sector con la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, son muy fluidas y basadas en la confianza y receptividad que siempre ha mostrado en relación a nuestra problemática, de la cual es buena conocedora.

¿Considera que hay que repensar el modelo turístico después de esta crisis?

El modelo turístico hay que repensarlo siempre, incluso sin que hubiera circunstancias excepcionales. Es un sector en permanente cambio que sabe adaptarse y es muy ágil a la hora de hacerlo. Sabemos reaccionar y a pesar de que hace tan solo dos meses nadie se imaginaba esta situación, ya estamos preparados para afrontar las nuevas circunstancias a las que nos enfrentamos.

Desde Exceltur explicaron que no hay que pensar ya tanto en récords de turistas y sí en plantear un tipo de turismo más parecido al de los años 80, ¿está de acuerdo?

Estamos en el siglo XXI y hemos evolucionado mucho. El modelo va a cambiar sin duda, pero no sé si se parecerá más a etapas pasadas o a una nueva evolución de las que hemos vivido hasta ahora. Las ganas de viajar de la gente no se han perdido, más bien al contrario. Esta situación acrecienta el deseo de poder moverse libremente por parte de los ciudadanos y en el momento en el que se pueda retomar una actividad normalizada vamos a ver nuevamente grandes volúmenes de viajes. En el periodo inicial y hasta que recuperemos la normalidad, serán las empresas las que decidan el modelo y la estrategia para atraer a los clientes y eso marcará también las líneas a seguir en el futuro.

¿Va a pasar España de tener un turismo de "masas" a recibir otro tipo de turistas?

Esa es una decisión que corresponderá a la estrategia que adopten las empresas y los destinos, pero en España tenemos la ventaja que podemos dar cabida a todo tipo de turismo. Siempre se habla del sol y playa, que sin duda es nuestro producto estrella, pero también somos una potencia mundial en otros segmentos, como el turismo de congresos, el de cruceros, etc. Hay y habrá para todos.

¿Van a, por así decirlo, huir los turistas de las grandes ciudades?

Es razonable pensar que cuando se empiece a recuperar la movilidad, los turistas tengan un cierto temor a frecuentar lugares con una gran afluencia de gente y por ese motivo, puede que el tráfico a las grandes ciudades, pueda verse afectado. Lo que no me cabe ninguna duda, es que en el momento que se encuentren los tratamientos adecuados o la vacuna para paliar los efectos de la enfermedad, se recuperará la normalidad y no habrá miedo a viajar.

¿Es el momento de potenciar aún más el turismo rural?

Sin duda y por los motivos expuestos anteriormente, el turismo rural tiene una gran oportunidad en estos momentos. El temor de los viajeros a las grandes concentraciones, puede favorecer a las zonas rurales la atracción de las personas que están deseando salir y disfrutar de sus escapadas en entornos de naturaleza y con una menor afluencia de personas.

¿Qué mensaje debería trasladarse a los futuros turistas sobre España?

España es un destino seguro. Nuestros destinos, nuestros establecimientos y nuestros servicios turísticos, seguirán ofreciendo a las personas que nos vistan los mismos niveles de calidad que veníamos ofreciendo, pero con todas las medidas de seguridad adecuadas a las nuevas circunstancias. Es necesario llevar a cabo campañas de comunicación por parte del Gobierno, para incidir en ese tipo de mensajes.