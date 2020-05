Alcalde de Pedro Muñoz explica con datos lo "demagógico" del baile de cifras de fallecidos según la fuente

En su comparecencia, después de dejar claro que da las explicaciones oportunas en sesión plenaria, -lugar que defiende como el legítimo para hacerlo-, ha hecho una comparativa de datos para ilustrar la perversión de los desfases estadísticos.

Así, primero ha echado mano de los datos del registro civil de Pedro Muñoz, asegurando que según esta fuente, se habrían registrado 17 fallecidos por coronavirus en domicilios de la localidad, y seis personas por otras causas. De esos 17 fallecidos por coronavirus, recuerda el alcalde, todos son sospechosos, y no confirmados al completo.

En este punto, ha hecho alusión a informaciones periodísticas que hace algunas semanas situaron a Pedro Muñoz como uno de los pueblos que más ha sufrido la crisis sanitaria, noticia que le imputaba hasta 70 fallecidos.

Tras aclarar que le duelen lo mismo 17 que 70, ha continuado desgranando datos, reparando en que la estadística de 17 paisanos fallecidos según el registro civil, no computa los pedroteños fallecidos en hospitales fuera de la localidad.

Así, ha continuado ofreciendo datos a fecha 30 de abril, aseverando que en el Hospital Mancha Centro de Alcázar han muerto 27 paisanos, otros 15 en el hospital de Tomelloso y dos más en la capital ciudadrealeña. Así, los 17 del registro civil más los fallecidos en hospitales arrojarían un resultado de 61 pedroteños fallecidos por coronavirus.

A continuación, se ha remitido al número de enterramientos celebrados en la ciudad en un rango de fechas entre el 1 de marzo y el 30 de abril. "Hemos enterrado a 68 personas en dos meses completos. Seis de ellas, por otras patologías. Diez de ellas estaban en residencias fuera de Pedro Muñoz -en Socuéllamos, Quintanar de la Orden y Tomelloso-, por lo que no se puede decir que hayan muerto en Pedro Muñoz", argumenta.

A esto ha sumado dos personas enterradas en el pueblo que fallecieron una en Castellón y otra en Colmenar Viejo. "Ellos pidieron ser enterrados aquí. ¿Me lo suman?".

En esta línea, se ha preguntado cuál es la cifra real tras este baile de cifras en cuanto a los fallecidos de Pedro Muñoz por coronavirus. "Le puedo bailar las cifras según me interese, pero con los datos en la mano, hemos enterrado a 68 personas en el pueblo en dos meses. Si usted quita seis fallecidos por otras patologías, los 10 muertos en residencias y los dos que vinieron de fuera, me quedan 50 vecinos", ha apuntado para contrarrestar las informaciones que le otorgaron 70 fallecidos hace dos semanas.

Tras este repaso, ha contrapuesto los 17 fallecidos según registro civil con los 68 enterrados o los 50 que puede darse por hecho que fallecieron por coronavirus en la localidad.

EVITA LA GUERRA

Ortiz ha enfatizado a lo largo de toda su intervención que nunca ha querido hablar de cifras. "No me corresponde a mí tener protagonismo y ponerme con el dolor de las personas a salir en las portadas. El sitio para hablar de este tema es este -el pleno municipal-, donde se tiene que hablar de cosas oficiales".

El primer edil ha hecho un alegato en defensa de las víctimas: "Dejemos en paz a las familias. Están aburridas con este tema. No necesitan política, necesitan unidad. No les podemos apoyar y no han podido recibir el calor de los vecinos".