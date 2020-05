Coronavirus.- El Gobierno local pide al PP "responsabilidad y solvencia" a la hora de plantear propuestas

A través de un comunicado ha preguntado al principal grupo de la oposición por qué las medidas que han presentado este jueves en rueda de prensa "no las pusieron en marcha durante sus ocho años de mandato si tan posibles y efectivas para Jaén les parecen".

En ese sentido, la edil ha remarcado que el PP "debería pensar en que es su responsabilidad asumir el punto de partida desde el que este Ayuntamiento ha tenido que salir a defender los servicios públicos y las prestaciones sociales y valorar el esfuerzo que alcalde y concejales hacen para suplir las carencias que nos dejaron quienes ahora proponen estas recetas".

"Oirles hablar ahora del Pepri que no reformaron, de la bajada de impuestos que no aplicaron, de líneas de apoyo a empresas que nunca aprobaron, de dinamización cultural por la que el sector se les manifestó, de recetas para la peatonalización de las que se quejaron todos los afectados, de mejora del transporte público que mantuvieron en mínimos de calidad o de apoyo al comercio al que nunca escucharon es realmente un indicador de que no han entendido por qué están en la oposición", ha dicho Colomo.

La edil ha señalado que "el equipo de Gobierno tiene un plan de revitalización en marcha basado en "apoyar, trabajar y estimular" la inversión pública, privada y la colaboración con sectores estratégicos que traigan riqueza y empleo, "sectores con los que se perdió un tiempo precioso porque durante mucho tiempo importó más la confrontación que Jaén", ha afirmado.

"Todo lo que sea apoyar esa hoja de ruta y enriquecerla con propuestas serias por parte de la oposición será bienvenido, pero no perderemos el tiempo con batiburrillos y fórmulas magistrales pensadas en una tarde de confinamiento", ha apuntado.

La concejala ha insistido en que las medidas enumeradas por el portavoz del PP para la recuperación son en muchos casos simplemente propuestas de gestión cotidiana, como poner en marcha áreas recreativas, digitalizar el Ayuntamiento, atender el mantenimiento urbano o mejorar la movilidad.

Del mismo modo, ha lamentado que el principal partido de la oposición "intente confundir y alimentar la crispación y el miedo" tergiversando lo que tanto el alcalde como los concejales de Gobierno han expresado públicamente y está escrito "negro sobre blanco".

En este sentido, se ha referido a los "intentos" del portavoz del PP, Manuel Bonilla, por "sembrar inquietud" entre los trabajadores del Ayuntamiento atribuir al equipo de gobierno dudas sobre el pago de las futuras nóminas municipales. "Es un infundio con un ánimo concreto de enturbiar", ha dicho Colomo.

Asimismo, se ha referido al pago domiciliado de los recibos del IBI para recordar al portavoz que el hecho de que se renuncie a la domiciliación para abonar posteriormente ese recibo con una carta de pago dentro del plazo marcado para ello, "no es ilegal". "Usar estos asuntos contra el alcalde, Julio Millán, por explicar este extremo, demuestra qué grado de colaboración está dispuesto el PP a aportar en la recuperación de Jaén", ha dicho Colomo.