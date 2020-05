Consum reparteix 8,1 milions d'euros en xecs regal als seus socis-clients entre el març i l'abril

Amb aquesta iniciativa, Consum "recompensa" la fidelitat dels seus socis i retorna una part de l'import de les seues compres per a ajudar-los a estalviar en les pròximes adquisicions, "en aquests moments en els quals ho poden necessitar especialment", segons assenyala en un comunicat.

Des que es va iniciar la crisi del coronavirus, la cooperativa ha pogut constatar l'increment del consum en determinats productes i com ha anat evolucionant al llarg de les setmanes. Durant la setmana del 9 de març, es va produir un aprovisionament massiu d'articles de primera necessitat, com llegums, arròs, pasta, conserves, sopes i paper higiènic.

A partir del 16 de març, la demanda s'ha anat estabilitzant, disminuint el consum d'aquests productes i incrementant uns altres, com els d'aperitius.

Concretament, el producte més demandat en els supermercats relacionat amb l'aperitiu ha sigut la cervesa, que ha experimentat un increment del consum en tres setmanes del 27%. El creixement major s'ha donat en les olives i envinagrats, que han experimentat un creixement del 33%.

Els vins i les begudes d'alta graduació també han registrat un increment del 30%, respectivament. Igual que la fruita seca, que també han augmentat un 26% i les creïlles fregides i snacks, un 12%.

D'altra banda, quant al tint de pèl, també ha experimentat un increment de la demanda, des del 16 de març fins a final de març, d'un 63%. Igual que ha succeït amb les farines i el rent. També el lleixiu, que des de la primera setmana del confinament fins a abril ha experimentat un augment del 200%.

Per contra, els productes que més han disminuït les seues vendes en eixe mateix període han sigut els solars, el paper i les borses de regal, el colorit facial, colònies i perfums, productes de fixació capil·lar, alimentació per a esportistes, productes llests per a menjar i desodorants, entre altres productes.

Consum també ha notat un increment en la demanda d'alguns productes de la seua gamma estacional, com el material de papereria i llibres d'activitats per a xiquets, articles que es poden trobar en les botigues de major grandària.