Barceló destaca que la prevalencia demuestra el trabajo de contención pero también que hay poca inmunidad

Barceló, en la rueda de prensa diaria para informar de la evolución de la pandemia, se ha referido así a los resultados de la primera ola del estudio de seroprevalencia realizado por el Ministerio de Sanidad, que arrojan que solo un 2,5% de los valencianos tiene anticuerpos frente al nuevo coronavirus, frente al 5% de media nacional.

En ese sentido, ha destacado que "estamos en la mitad de la media", lo que releva el buen trabajo realizado por Salud Pública en la Comunitat Valenciana para que el virus no se propagara. No obstante, estos datos "también significan que hay menos personas inmunizadas, que no ha pasado el virus, y por tanto, que hay menos personas que sirva de escudo" ante la propagación de la Covid-19.

Barceló ha destacado la importancia del estudio para determinar cuántas personas han podido contraer el coronavirus y cómo ha circulado el virus y ha atribuido los resultados a que, durante la pandemia, la Comunitat Valenciana estaba entre las cinco comunidades con "menos contagios, y por tanto con menos hospitalizaciones y ingresos en UCI gracias al trabajo de Salud Pública de seguir los contactos y establecer la trazabilidad".

No obstante, ha insistido en varias ocasiones en lanzar un mensaje de prudencia y de la necesidad de respetar las medidas de higiene y distanciamiento social porque, además, ha recalcado que ya se ha visto en otros países que iniciaron la desescalada con "buenos datos" que han tenido que "restringir medidas". "El virus todavía está entre nosotros por eso hay que extremar la prudencia y seguir las medidas que se recomiendan por Sanidad", ha recalcado.

Precisamente, ha señalado que estos datos de este estudio refuerza su petición al Ministerio de que por "prudencia" no aplique el permiso de celebrar actos culturales en el exterior con hasta 200 personas. "Nos da más la razón para ser prudentes", ha señalado.

MOVILIDAD POR LA PROVINCIA Y CAMBIO DE HORARIO

Por ora parte, ha confirmado que a lo largo del día mantendrá una reunión con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la que le insistirá en que en su petición de que pasen todos los departamentos de salud a la Fase 1 y que entonces se permita la movilidad provincial.

Asimismo, también abordarán una nueva regulación de las franjas horarias para evitar la salida de los menores en las horas de más calor. Al respecto, ha explicado que el ministerio permite modificar el horario pero ampliar las franjas, por lo que se deberán reajustar "por arriba o por abajo".