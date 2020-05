Navas aboga por invertir en Salud Pública para "reforzarla" para nuevas pandemias y dar "equidad"

Así, ha destacado que el Covid-10 "no entiende de ideologías" y "nos afecta a todos", especialmente a población vulnerable físicamente -como los mayores-, pero también vulnerable a nivel socioeconómico, generando problemas de salud mental, angustia y ansiedad a personas que no tienen trabajo.

En este sentido, ha avanzado que tras la pandemia aumentarán los problemas de este tipo por el "cansancio" mental que produce confinamiento, y ha insistido en la necesidad de que la sociedad esté "muy cohesionada" y que no se genere una ruptura social y un ambiente de "los unos contra los otros.

"Es muy peligrosa esa situación y no nos va a ayudar a combatir la pandemia", ha dicho tras hacer hincapié en que la cohesión social "marca nuestro comportamiento preventivo".

Así lo ha señalado Navas en su comparecencia en la comisión especial no permanente para el estudio y seguimiento de la situaciónderivada de la crisis del coronavirus, en el Parlamento de Cantabria, en la que también se ha referido a del estudio de seroprevalencia publicado ayer, que muestra que "no hay inmunidad de rebaño" ya que solo el 3,2% de los cántabros tienen anticuerpos, un resultado que "no es sorprendente" y que ya se esperaba, según ha dicho.

Por ello, ha insistido en respetar las medidas recomendadas para evitar más infectados, sobre todo la distancia física y la higiene de manos, ya que, con respecto a la prevención, "no se está haciendo todo el énfasis que deberíamos" y es el comportamiento individual "el que marca que nos contagiemos o no". Para lograr ese distanciamiento, además, ha reconocido que es necesario "un cambio cultural", ya que la sociedad española "contacta mucho".

"NO HA CONTADO NADA"

Los grupos de la oposición -PP, Ciudadanos y Vox- han criticado que la directora general de Salud Pública "no ha contado nada que no se supiera ya" en sus intervenciones, no ha dado datos ni medidas concretas y no ha respondido a las preguntas que le han formulado sobre actuaciones futuras, test, o la cantidad de 'rastreadores' necesarios -personas que siguen el rastro de contactos de positivos testados-, sobre los que ha dicho que pretenden formar "a cuantos más mejor".

Además, ha señalado que es "fundamental" que las nuevas generaciones estén formadas para nuevas pandemias y ha avanzado que se está trabajando en la instalación de un software para tratar datos de pandemias.

Así, han considerado una "oportunidad perdida" la sesión de hoy y, en concreto Vox, ha dicho que la comisión "no tiene sentido" si los responsables de Sanidad que han comparecido no reconocen los errores que ha habido para poder mejorar, por lo que ha solicitado una nueva comisión para hacer un seguimiento de la gestión de la pandemia llevada a cabo por el consejero, Miguel Rodríguez.

En este sentido, Cs ha añadido que el consejero sostuvo en su comparecencia el lunes que Atención Primaria había solicitado 8.764 test PCR, a pesar de que fue ese mismo día cuando se aprobó un nuevo protocolo a través del que se autorizó a los facultativos a pedir los test ante la sospecha de que un paciente pueda estar infectado. "O bien desconocía el pasado lunes que los médicos de Atención Primaria no podían pedir PCR, o ha faltado a la verdad", ha sentenciado.

Por su parte, los grupos del equipo de Gobierno (PRC-PSOE), tras los comentarios de la oposición sobre la falta de materiales de protección al inicio de la pandemia, han destacado, al igual que Navas, la "volatilización del mercado", que Cantabria ha podido "encarar", en parte, gracias a la producción de tubos para las muestras, de hisopos y de pantallas protectoras con impresoras 3D.

Además, han defendido que "a nivel mundial, no estábamos preparados" y han destacado la "buena actuación" de Cantabria, aunque lo importante es lo que se haga de ahora en adelante, han dicho.

No obstante, el grupo regionalista ha "echado en falta" que Navas respondiera a sus cuestiones sobre la posible vuelta a las aulas el próximo 25 de mayo, ya que consideraba "necesario" para la sociedad conocer el punto de vista de Salud Pública.

RESIDENCIAS

Sí ha respondido a otras preguntas relativas al uso de las mascarillas, que ha dicho que deben llevarse siempre que no se pueda garantizar la distancia de seguridad, o a la gestión en las residencias, que ha indicado que seguirán siendo la "prioridad".

En este sentido, ha indicado que se han hecho pruebas en todas las residencias de la región, un tercio de las cuales han tenido casos positivos y una de cada siete ha tenido un brote de más de diez casos.

Además, cinco equipos de técnicos están en "contacto diario" con estos centros, en los que ya hay menos de un 5% de casos activos en residentes y 1,3% en sanitarios, ya que se han curado el 50% y el 70%, respectivamente.