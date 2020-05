Los expertos auguran rebrote de contagios tras julio y piden medidas de seguridad para la campaña electoral

Así, una de las voces consultadas -y que forma parte del comité de expertos que desde hace semanas asesora al Gobierno gallego, es el jefe de unidad de enfermedades infecciosas del Hospital de A Coruña, Enrique Míguez Rey, expresa en su informe, de seis folios, que por la "dinámica de transmisión" del virus, sería "esperable" un "pequeño rebrote" dentro de dos a tres semanas próximas.

Además, añade que en el mes de julio "podría haber un rebrote de amplitud no predecible" y, en función de lo ya dicho, sería a partir de la tercera semana de julio. A esta conclusión llega introduciendo en la ecuación las posibles llegadas de fuera a principios del verano: "con la relajación de las medidas todavía más allá, es fácilmente esperable un rebrote más duro del actual con un impacto poco predecible y en lo que todo lo logrado en el ascenso (confinamiento) se pierda en la bajada de este puerto de montaña".

Este doctor advierte de que en el hospital de A Coruña se detecta más de un caso a la semana de portadores del virus asintomáticos al realizarle el PCR como medida preoperatoria. Si se extrapola esto a la población ya desconfinada, que en "general no usa mascarilla, no guarda la distancia de seguridad y que en muchos casos no querrán hacer cuarentena por motivos personales o económicos", reflexiona el doctor, "nos enfrentamos a un futuro inmediato incierto".

"Un futuro incierto, donde, simplemente, y a pesar de la baja circulación del virus en nuestra población, dé lugar a rebrotes que no seamos capaces de atajar en tiempo y forma dando lugar a pequeñas oleadas. Sería una situación en acordeón", ha apuntado.

PRECAUCIONES TRAS PERIODO VACACIONAL

Por su parte, el presidente de la Sociedad Gallega de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias y miembro de la comisión de gestión de crisis sanitaria del covid-19, el doctor Pedro Rascado, apunta que "es previsible que se mantenga una transmisión de bajo nivel" en los próximos meses, sobre la base de varios análisis epidemiológicos.

No obstante, matiza que para evitar nuevos picos epidémicos "es necesario mantener las medidas de distanciamiento social y control y seguimiento de casos y contactos". Y añade que es preciso "extremar las precauciones para controlar la evolución de casos tras movimientos poblacionales entre comunidades con diferentes tasas de ataque", teniendo en cuenta la evolución prevista de desplazamientos durante el periodo vacacional.

El doctor Rascado apunta en sus conclusiones que "algunos modelos" prevén un nuevo pico en otoño de 2020, que "dependerá del comportamiento estacional del virus y del mantenimiento de las medidas de control".

INFORME DE SALUD PÚBLICA

Mientras, en el informe de salud pública, también se confirma que la evolución de futura de la pandemia es "altamente impredecible" y "no hay bola mágica a la que acudir". Por ello, hay que "tratar de buscar las mejores analogías que nos pueden dar alguna pista sobre los posibles futuros de la ola".

Este informe lo firman el subdirector xeral de Información sobre a Saúde e Epidemioloxía, Xurxo Hervada, y el director xeral de Saúde Pública, Andrés Paz-Ares Rodríguez.

Los expertos apuntan que la duración de la pandemia puede extenderse entre 18 y 24 meses, hasta que se consiga la conocida como "inmunidad rebaño" o poblacional o hasta que se alcancen niveles que dificulten la circulación del virus, "relantizando" la circulación del virus. Dada su transmisibilidad, esto puede significar alcanzar el 60-70 por ciento de la inmunidad, lo que "llevará tiempo", salvo que antes se consiga una vacuna, "cosa muy improbable antes del primer semestre de 2021".

Este informe también señala la "expectativa" de que, con la llegada del verano, la circulación del virus disminuya, pero advierten de que hay que "asegurar una serie de actuaciones para evitar un repunte de los casos", dado que el nivel de "susceptibilidad" de la población "sigue siendo muy elevado" debido a la "poca circulación de la infección".

Con todo, en este informe sí se alerta de que "un factor que puede alterar la situación de control de infección de la comunidad" es la "entrada múltiple y descontrolada de personas procedentes de otros territorios con un nivel de infección superior, que "pueden iniciar cadenas de transmisión que pasen desapercibidas en su inicio, por un menor acceso al sistema asistencial". En este sentido, aunque sin precisar en qué manera, y teniendo en cuenta las quincenas de mayor ocupación habituales en Galicia, auguran que pueden aumentar los contagios con la llegada personas de fuera de la comunidad.

Además, incluyen en el documento que con la llegada del periodo estacional en la que también se produce la aparición de otras infecciones respiratorias, los expertos concluyen que pueden darse en otoño nuevas medidas restrictivas de ámbito social para "evitar la circulación descontrolada del virus" que lleve a la sobrecarga asistencial.

Con estas premisas, y teniendo en cuenta que a finales del desconfinamiento se prevé el menor número de incidencia y que los contactos del verano, con la llegada de personas de fuera, previsiblemente pueden suponer un aumento, los dos expertos -y altos cargos del Sergas- concluyen que "la última semana de junio y primeras semanas de julio" son el marco "a priori más adecuado para poder celebrar las elecciones interrumpidas, ya que presentan las menores posibilidades de rebrote" del periodo temporal que se analizó.

Con todo, advierten de que tendrán que establecerse medidas ad hoc en los colegios electorales y en la propia campaña electoral para "garantizar la seguridad de todos los participantes en el proceso electoral". Además, la convocatoria debe estar "condicionada" a un estrecho control de la aparición de casos y de contactos que puedan conllevar "una escalada de la curva epidémica".

En esta línea, el informe del doctor Manuel J. Vázquez Lima apunta que "durante los meses de junio y primera quincena de julio" es un periodo en el que "no es esperable un aumento de la actividad" en los servicios de urgencias hospitalarias y 061, "siempre que se mantengan las condiciones epidemiológicas y sanitarias establecidas en el plande desescalada".

Afirma en su informe que, la expectativa de actividad para ese periodo "no debe ser elevada, siempre y cuando se respeten (claro está) las medidas establecidas para el control de la pandemia", tales que "distanciamiento físico, lavado de manos, higiene respiratoria, uso de mascarillas", junto "todas las medidas progresivas fijadas durante este periodo".