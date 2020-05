Cultura.- Companyia Teatre Micalet celebra 25 anys de "compromís amb la cultura i la llengua" amb un aniversari virtual

La companyia va ser Fundada l'any 1995 per Joan Peris, Ximo Solano i Pilar Almería com a centre de producció i exhibició teatral, "entenent el teatre com un acte de comunicació que complisca una funció cultural i social". El 13 de maig d'aquell any van estrenar el seu primer muntatge, 'Nàpols milionària', d'Eduardo de Filippo.

"Arribar fins ací no ha sigut fàcil, però hauria sigut absolutament impossible sense tota la gent, els diferents equips humans que han possibilitat que hui estiguem celebrant els 25 anys", recalquen els responsables del projecte cultural.

Expliquen que, a causa de la Covid-19, van pensar ajornar la celebració però, finalment, van decidir "passar a l'acció i celebrar amb allò que ofereix el moment", és a dir, fer-ho de manera virtual.

REVIURE EN XARXES

Per a açò, la companyia anima a seguir les seues xarxes a partir des d'aquest dimecres mateix, "on els records de molta gent que ha passat pel Micalet faran reviure de nou eixe tros de vida que han sigut aquests 25 anys".

Finalment agraeixen als espectadors la seua fidelitat i expressen un desig: "Ens tornarem a trobar molt ràpid per a gaudir del teatre i farem una gran festa".