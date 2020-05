Coronavirus.- MIT i Harvard inclouen la investigació d'un biotecnòleg valencià en el seu estudi sobre Covid-19 i clima

L'estudi de Serrano -realitzat en col·laboració amb el tècnic de l'Oficina Estadística de l'Ajuntament de València, Álvaro Briz- no va trobar evidències científiques que existisca una reducció de casos amb l'augment de les temperatures registrades a Espanya durant l'expansió del coronavirus en la seua fase inicial.

En concret, la investigació del professor de la UCV, publicada en la revista d'impacte en l'àrea de ciències mediambientals 'Science of the Total Environment', se centra en el període de temps que comprèn des del 25 de febrer fins al 28 de març passats, dos setmanes després que el Govern espanyol decretara l'estat d'alarma.

Estudis anteriors al de Serrano s'havien realitzat tenint en compte solament factors meteorològics, "la qual cosa pot limitar la fiabilitat dels resultats", segons explica el docent. En la seua investigació, Serrano realitza una anàlisi espai-temporal amb l'objectiu d'explorar l'efecte de la temperatura diària (mitjana, mínima i màxima) en el nombre acumulat de casos de COVID-19 en les províncies espanyoles.

"S'han tingut en compte també factors no meteorològics com la densitat de població, la població per edat, quantitat de viatgers o nombre d'empreses. Després de la realització d'aquesta anàlisi, no s'ha trobat evidència alguna que apunte a la reducció de casos de Covid-19 amb temperatures mitjanes, mínimes i màximes més càlides", assevera Serrano en un comunicat.

"MODESTA" REDUCCIÓ DE CONTAGIS

Els resultats de la investigació de la UCV han de ser interpretats "amb cautela", donada la incertesa existent sobre les dades de la COVID-19, i "no haurien d'extrapolar-se a altres rangs de temperatura diferents de les analitzades per al període d'evolució inicial".

En la projecció realitzada pels experts del MIT i la Universitat de Harvard, que abasta dades de tot el planeta durant un període de temps superior a l'analitzat per Serrano, se suggereix, de fet, que "en les èpoques més caloroses i humides de l'any es podria donar una modesta reducció de les xifres reproductives" de la COVID-19.

Malgrat açò, aquest estudi subratlla que l'índex de risc relatiu de COVID-19 a causa del clima (CRW, de les seues sigles en anglés), rarament baixa més del 0,5. Açò indica que els canvis climatològics estacionals que s'aveïnen "no seran suficients, per si sols, per a contindre totalment la transmissió del virus".