El llanto amargo de una universitaria obligada a ir a examen presencial: "Es un riesgo, ¡me dicen que me desmatricule!"

Loreto, más conocida como Kika por sus compañeros de la universidad, tiene 21 años y estudia Logopedia en la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Esta facultad ha decidido que los exámenes que quedan por hacer en junio y septiembre sean presenciales. Al igual que otros estudiantes de la Complutense en su situación, esta alumna, que forma parte de la delegación de estudiantes, ha intentado durante semanas cambiar esto comunicándose con los responsables de la facultad.

Loreto cuenta a 20minutos que entre sus mayores preocupaciones está que, dada la situación de crisis de coronavirus, no se contemplen otras opciones ni siquiera para alumnos con patologías previas. "Yo planteaba que, si un alumno tenía fiebre, qué iba a pasar el día del examen. Lo que me decían era que un profesor no tiene obligación de repetirte el examen, que no era un derecho que yo pudiera ejercer".

Tras "400 correos", este lunes decidió subir un par de vídeos a Twitter donde explicaba que su facultad se proponía hacer exámenes presenciales sin contemplar alguna otra posibilidad no presencial. "Estoy bastante cansada de hacer entender en mi facultad que los exámenes presenciales son un riesgo no solo de salud física, sino de salud psicológica", comienza el vídeo.

También explica que ha visto "la Covid muy de cerca". "Yo he estado 21 días sola en mi casa, con una hospitalización crítica por parte de mi madre, que es personal sanitario público y, bueno, con el fallecimiento de mi padrastro a causa de la Covid". "He escrito a 400 correos y la máxima opción que me han dado ha sido que me desmatricule de la universidad", señala.

Según comenta, aparte de que desmatricularse no es la opción que desea, tampoco es posible hacerlo con ciertas garantías. El plazo de desmatriculación cerraba antes de que los profesores expusiesen los criterios de evaluación. "No sé si desmatricularme de una asignatura o de otra si no tengo unos criterios de evaluación a los que referirme", explica.

Hasta este martes no había recibido una contestación que contemplase la opción online. "He tenido reunión con decanato y dice que ahora se va a volver a replantear la modalidad online, pero esto no lo he sabido hasta este martes", destaca. Al no haber pasado de fase la Comunidad de Madrid, su Facultad le ha comunicado que este miércoles tendrá lugar una reunión con el rectorado para replantearse la presencialidad.

Estoy agotada de esto, de verdad que siento mucho tener que exponerme así en redes, pero no puedo más @UCMverguenza (1/2) #EscuchaUCMpic.twitter.com/rUKpMp80yB — Kikas (@lakikatu) May 11, 2020

Varias facultades afectadas

Los alumnos de la UCM recibieron un correo del vicerrectorado el pasado viernes en el que explicaba que "en algunos centros, basándose en criterios académicos y de experimentalidad, se ha marcado como plan principal la celebración de pruebas presenciales", quedando en manos de las facultades esta decisión. También dejaba la puerta abierta a que, en caso de que "las evaluaciones presenciales no se puedan llevar a cabo", estas facultades tendrían que cambiar a una modalidad online.

Según la Asamblea Complutense de Estudiantes -constituida hace 3 semanas por medios telemáticos para demandar algunas medidas a la UCM en esta crisis del coronavirus-, otros centros que han optado por mantener los exámenes presenciales son la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias Físicas (que tendrían que "recuperar laboratorios" para este 1 de junio), la Facultad de Ciencias Químicas y la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología.

Los alumnos de la Facultad de Medicina han recibido este martes un segundo borrador del calendario de exámenes presenciales para julio. El propio decano de la facultad, Javier Arias, explicaba a finales de abril en una entrevista en 'Redacción Médica' que no se planteaba otra opción que no fuese la presencial. "No hay un sistema online que permita evaluar a 300 estudiantes, en el que se asegure la identidad del alumno, y la seguridad del proceso".

Uno de los alumnos de la facultad explica que "desde el 15 de marzo hasta ahora se ha pedido que haya un plan B". Según las declaraciones del decano, es difícil que exista ese plan B, ya que "la carrera de Medicina es una de las carreras habilitantes para ejercer, y no nos podemos arriesgar a que el profesor no sepa a quien está evaluando".

Sin embargo, como cuenta este alumno, en la última reunión con el decanato se hizo mención a la posibilidad de "intentar hacer exámenes síncronos" y "exámenes online individuales a los alumnos", aunque "no sabemos qué son síncronos y no sabemos cómo se harían".

Otras peticiones de los alumnos

Desde el pasado 23 de abril, la Asamblea Complutense de Estudiantes ha estado denunciando aquellos aspectos del funcionamiento de la universidad que consideraban estaban perjudicando a los alumnos.

Esta Asamblea, entre otras peticiones, solicita la suspensión de "las evaluaciones finales presenciales en verano que ponen en riesgo nuestra seguridad, la de los profesores y las familias de ambos". También piden la suspensión de las evaluaciones online a través de grabaciones, porque "vulneran nuestra privacidad e intimidad", y proponen evaluaciones alternativas mediante trabajos.

Piden también dar más facilidades en los procedimientos a las personas con dificultad para acceder a internet así como para los estudiantes extranjeros, además de cambios en el pago de las tasas y la desmatriculación y más información "y soluciones inmediatas para las prácticas externas de todo el estudiantado".