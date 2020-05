Coronavirus.-Illa diu que es "han aclarit les coses" amb la Comunitat i es treballarà des de la cogobernança i prudència

"Així anem a seguir actuant", ha manifestat Illa deixant clar que no va a entrar en retrets amb les comunitats autònomes. "Açò no és una carrera, és un procés que ha de fer-se amb gradualitat, asimetria i mecanismes de cogobernança conjunts", ha reblat.

Per la seua banda, la consellera valenciana ha comentat hui que la trobada amb el ministre va ser "positiva i aclaridora" perquè l'Executiu els va informar que el veto al fet que passara tota la Comunitat Valenciana a fase 1 va ser pel criteri de la mobilitat i densitat poblacional però que "mai es va posar en dubte" el sistema de salut valencià, ni en l'entrevista d'ahir ni en la de la passada setmana.

D'altra banda, Salvador Illa ha defès el pas de fase 0 a fase 1 del País Basc per la seua capacitat per a fer test en 24 hores i poder aïllar els infectats pel coronavirus i ha insistit que els únics criteris que s'han emprat en les decisions per a progressar de fase han sigut tècnics.

Illa ha respost així una pregunta per la polèmica que ha causat el canvi de fase al País Basc i les denegacions que s'han produït a la Comunitat Valenciana, on la incidència de la pandèmia no ha sigut tan forta com en altres regions.

El ministre ha insistit que els criteris han sigut tècnics i que "no hi ha una consideració de cap altre tipus", en referència, encara que sense esmentar-ho, a les acusacions que ha rebut el Govern de les consideracions polítiques tingudes amb el PNB.

"No ens ho podem permetre", ha argumentat, abans de recalcar que Espanya està en una etapa molt complexa de desescalada, en la qual cal actuar amb prudència i sobre la base de criteris tècnics compartits amb les comunitats.

"El Govern no oculta res", ha arribat a dir ofès en ser preguntat per què no es publiquen els informes tècnics sobre la base dels quals es decideix el canvi de fase.

Pel que fa al País Basc en concret, ha explicat que va progressar de fase perquè, en primer lloc, ho va sol·licitar, i en segon, complia amb els requisits que s'havien fixat i que, ha afegit, havien sigut explicats pel doctor Simón amb un quadre de criteris que és públic.

En aquest sentit, Salvador Illa ha exposat que canviar de fase no es tracta d'un "check list de cinc coses", sinó que és una qüestió més complexa que requereix d'una anàlisi quantitativa però també qualitativa.