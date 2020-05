El mensaje de Jesé Rodríguez sobre la relación con sus hijos: "Estaré hasta el fin de mis días a vuestro lado"

Desde hace años, Jesé Rodríguez se ha visto cuestionado sobre su papel de padre. Tanto Aurah Ruiz, madre de su hijo Nyan, como Melody Santana, madre de sus dos hijos mayores, han puesto en el punto de mira al futbolista por su faceta paterna.

Ahora, el canario de 27 años es padre de cuatro hijos: tiene un último con su actual pareja, Janiera Barm. Cansado de todas las acusaciones que le cuestionan como padre, decidió publicar un mensaje a través de sus redes sociales.

“La vida no siempre será fácil, pero no tengan miedo, nunca estarán solos, vuestros problemas serán los míos y estaré hasta el fin de mis días a vuestro lado. Lo más bello que tengo en la vida, me llena de felicidad y no tiene precio son mis hijos. Os amo”, escribió.

Un mensaje que muchos de sus seguidores han interpretado como una respuesta a las críticas recibidas por sus exparejas y madres de sus hijos. A través de tres imágenes con sus hijos, el delantero del Sporting Club de Portugal quiso poner fin a todas las acusaciones públicas de sus exnovias, muchas de las cuales han terminado en una guerra en los juzgados.