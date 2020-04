Suso Alvarez desprecia a su ex Aurah Ruiz y ella estalla contra él: "Hipócrita, machista, sucio y mentiroso"

Se conocieron en Gran Hermano VIP 6 y ahí s ehicieorn pareja. Sin embargo, a Aurah Ruiz y Suso Álvarez les duró poco el amor, muy poco, y casi nada más concluir el programa decidieron tomar caminos separados.

Sin embargo, nunca se llegó a cerrar una herida que ahora ha reabierto el colaborador.

Suso, que también participó en Supervivientes, protagonizó un directo con el también exsuperviviente Iván González en que hay un claro desprecio hacia su ex, algo que ha hecho que ella estalle después.

Hablando de cuál es la última expareja de Suso, este respondió: "¿Fue Ylenia? Ah no, fue otra pero a esa no la nombro". Pero sí se despachó a gusto contra ella: "Qué va a ser eso mi novia, qué vergüenza. Estaba aburrido y amargado entre cuatro paredes y no me quedaba otra opción".

"Más te diera a ti vergüenza del hombre que eres y a tu madre de haberte dado esos valores de mierda"

Palabras que han dolido a Aurah y, poco después ya través de su canal en Mtmad, ha estallado contra el exviceverso. Después de un "te contesto, bastardo", la canaria le ha dedicado unas no muy bonitas palabras: "Hipócrita, machista, sucio y mentiroso. Más te diera a ti vergüenza del hombre que eres y a tu madre de haberte dado esos valores de mierda. Mejor lávate la boca antes de hablar de mí porque a mí no me hace falta para nada hablar de ti. No creo que ninguna chica de este planeta se merezca a alguien tan poca cosa como tú", le ha espetado la ex de Jesé, reabriendo así una guerra que parecía acabada.