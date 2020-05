Coronavirus.- Un restaurant valencià crea la Xarxa de Comerços Responsables #LibresDeCOVID

"La xarxa es converteix en un símbol de pertinença a una lluita col·lectiva, d'adherència a una normativa i de responsabilitat social; una via per a mostrar-se davant dels seus clients com a espais segurs, transparents i sans", ha explicat la propietària del local, Olga Vázquez.

Al seu juí, tant els empresaris com els clients poden sentir en la situació actual una "sensació de desconcert" i es pot generar "una certa inseguretat" a l'hora de tornar a fer ús dels serveis, en no saber si els locals estan #LibresDeCOVID.

El Restaurant Oslo ha dissenyat una icona "especial que reflecteix la unió dels comerços contra el virus", segons indica Vázquez. Una imatge "enèrgica i càlida que mostra els comerços no com a llocs asèptics en els quals els protocols sanitaris (encara que es complisquen degudament) es porten el protagonisme, sinó com a espais en els quals el client se senta segur i còmode sense perdre de vista la proximitat i l'encant del lloc", ha afegit la propietària.

Aquesta imatge estarà present en dos formats: un adhesiu per a col·locar en portes i/o finestres i xapes o insígnies de botó perquè la plantilla puga portar-les en la seua roba laboral. Cada xicoteta i mitjana empresa valenciana pot sol·licitar l'adquisició d'aquest material al Restaurant Oslo a través de les seues xarxes socials i tindran l'oportunitat de realitzar una donació simbòlica, gestionada per l'establiment en nom de la Xarxa de Comerços Responsables, que serà entregada íntegrament a Creu Roja Espanya a la fi d'agost.