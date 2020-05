Edurne se emociona al recibir una sorpresa de su padre en 'Viva la vida': "¡Es que siempre me hacéis llorar!"

Edurne fue sorprendida este domingo en el programa Viva la vida tras recibir una bonita sorpresa familiar: su padre, Tomás, intervino en directo cuando la cantante se encontraba respondiendo a las preguntas de Emma García. "¡No me hagáis esto!", exclamó la artista, visiblemente emocionada.

La modelo, de 34 años, charló unos minutos con la presentadora del espacio de Mediaset para contarle cómo está viviendo la cuarentena en su residencia de Manchester, donde vive junto a su pareja, el futbolista a David De Gea. De esta forma, mientras la cantante explicaba cómo aprovecha el tiempo estos días, su progenitor apareció en la pantalla de manera inesperada.

"¡Ay por favor! Es que siempre me hacéis llorar. Soy muy sensible, ¡No me hagáis esto!", dijo Edurne. "No tienes por qué llorar, si lo que estamos deseando todos es verte y abrazarte", respondió entonces su padre.

La artista apuntó que es la primera vez que pasa tanto tiempo separada de su familia, por lo que la echa de menos estas semanas. Normalmente, suelen pasar mucho tiempo juntos: "Cuando estoy trabajando allí en España, siempre estoy con ellos en la casa que tenemos en El Escorial", contó.

De esta forma, Tomás dijo que tienen ganas de darle "un besito", arrancando una sonrisa a su hija: "Gracias a Dios que están las tecnologías y que es verdad que nos vemos mucho, no es que haya estado todo este tiempo sin ver a mi padre. En nada nos achuchamos, jugamos y de todo. Yo siempre lo digo, la familia es uno de los pilares más importantes que tenemos y hay que cuidarla muchísimo".