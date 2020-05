La oposición pide explicaciones a Feijóo tras "confirmar" Dorado su "amistad" y el PP lo ve "un tema muy menor"

"Es un tema muy menor, un debate que ya tuvimos hace siete años y sobre unas fotos de hace 30 años. Todas las explicaciones ya se dieron y hay poco más que añadir", ha sentenciado el portavoz parlamentario popular, Pedro Puy, tras la entrevista a Dorado emitida en el programa 'Lo de Évole' de La Sexta.

"Si en estos momentos que afronta el país, con la peor crisis sanitaria que tuvo cualquier generación viva, acompañada de la peor crisis económica y social que recordemos... Si eso es lo que le preocupa a la oposición, es que no están con los pies en la tierra ni en los problemas del país", ha reprobado Puy.

En el polo opuesto, centrados en resolver "los problemas del país", ha situado al Gobierno que encabeza Feijóo y a los populares, sin realizar ninguna otra manifestación al respecto.

"FEIJÓO MINTIÓ"

Sin embargo, para la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, la entrevista desvela que Feijóo "mintió" y "no dijo la verdad" cuando, por ejemplo, "negó una amistad". Esto, a su juicio, "lo que pone es el foco en qué más cuestiones ha mentido Feijóo en relación a esto y otros asuntos".

Además, Ana Pontón ha concluido, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa virtual de este lunes, que le "preocuparía" que "un narco" la tuviese "como referencia de honradez".

Para el portavoz de la coalición Galicia en Común-Anova Mareas, Antón Gómez-Reino, es "evidente que Feijóo miente sistemáticamente", también en su relación con Dorado. "Todos sabíamos que había un narco que le pagaba las vacaciones al señor Feijóo", ha apostillado.

En este sentido, cree que el mandatario autonómico debe "dar explicaciones" sobre sus vínculos con el arousano condenado por narcotráfico, pero considera más oportuno que ofrezca "más explicaciones" sobre "los recortes en sanidad" en los últimos año o "el desmantelamiento" de las cajas de ahorro durante su gobierno en la Xunta.

"Mi país no se parece en nada a ese país de narcos que mienten en televisión y se relacionan con políticos durante años", ha añadido Gómez-Reino.

"UNA EXPLICACIÓN VERAZ"

Por su parte, el líder de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, ha incidido en que Núñez Feijóo "le debe una explicación veraz a Galicia" acerca de su relación con "uno de los capos de la droga más grandes de Europa", en referencia a Marcial Dorado.

Cree que las explicaciones ofrecidas por Feijóo al respecto quedaron desacreditadas por las declaraciones de Dorado en el programa emitido el domingo, en el que "se evidenció que era público y notorio" que las actividades de éste eran "conocidas" cuando mantenía una relación "íntima y fluida" con el ahora jefe del Legislativo gallego.

Para Caballero, esta relación, que a su juicio trasciende de lo "privado", "no sería admitida en cualquier democracia avanzada" pues, dice, "comportamientos como ese tendrían un carácter punitivo en los medios, la sociedad y el electorado".

"Nos preocupan las mentiras de Feijóo. En una democracia avanzada este tema no debería ser un tabú", ha remarcado el secretario xeral del PSdeG, que ha insistido en la necesidad de que Feijóo explique su relación con Marcial Dorado, un narcotraficante "que ya ocupara páginas de periódicos" cuando compartía vacacaciones con el ahora líder de los populares gallegos.

UNAS FOTOS DE LOS 90 QUE ACOMPAÑAN A FEIJÓO DESDE 2013

Los partidos gallegos han reaccionado así a una entrevista que volvió a poner el foco en unas fotografías, de mediados de los 90, que acompañan al presidente gallego desde que el 30 de marzo de 2013 las publicó el diario 'El País'.

En el momento en el que estas fotos se publicaron, Feijóo convocó a los medios de comunicación -toda la oposición pedía su dimisión- y defendió que "actuó siempre dentro de la ley". Alegó también que nunca había firmado contratos con el entonces contrabandista y, aunque ciñó su relación a momentos de "ocio", negó tener una amistad con Dorado.

En la entrevista con Jordi Évole, Dorado relata los viajes que realizaron, junto con otras personas, y pone en cuestión esta afirmación que el presidente gallego hizo en su día.

"Ahora se ve que ya es un político. No quiero decir que no sea honrado, pero no está hablando con el corazón, habla con el cerebro de político", subraya, antes de añadir: "Duele, duele (...) Yo me consideraba amigo (...) si duermes en mi casa, si mi mujer te hace el desayuno... Eso no es ni estrecha ni es ancha, ni es cónica ni es cuadrada (en relación a que es una amistad)".

Feijóo también asegurado en su día que interrumpió cualquier relación con Dorado en cuanto le constaron sus problemas con la Justicia, pero el contrabandista también lo niega en la entrevista y asegura que fue él quien cortó la relación con el dirigente popular y años después. Asimismo, relata que tanto dirigentes del propio partido del PP como del PSOE recurrieron a él para tratar de "echar mierda" sobre Feijóo.

Finalmente, pese a confesar que se siente dolido por que niegue su "amistad", asegura que, "si puede", votará a Feijóo en cuanto se convoquen las elecciones gallegas.