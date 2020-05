Sánchez afronta este domingo el descontento de Ayuso, Moreno y Puig por los territorios que no pasan a la Fase 1

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelve a reunirse este domingo con los líderes autonómicos en una nueva Conferencia de Presidentes telemática que estará marcada por la decisión el viernes pasado sobre qué territorios pasarán este lunes a la Fase 1. La resolución, la primera de la desescalada, ha provocado un claro descontento en los presidentes de Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana, que han pedido una revisión para pasar de fase el 18 de mayo y han llegado a manifestar su agravio comparativo por el tratamiento que han tenido otros territorios.

El desacuerdo más evidente es de la Comunidad de Madrid, que tras sus propias diferencias dentro de la coalición entre el PP y Cs y hasta la dimisión de su directora general de Salud Pública, el jueves presentó, ya fuera de plazo, una solicitud para pasar a Fase 1 casi sabiendo de antemano que Sanidad no la iba a admitir.

Poco después, el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, "lamentó" la decisión del Ministerio de Sanidad en un tuit en que el subrayó los perjuicios de seguir en Fase 0 para empresarios y autónomos, Este sábado, insistió en que el Gobierno madrileño volverá a pedirlo para el 18 de mayo e instó al Gobierno de Sánchez a que generalice la obligación de usar mascarillas en espacios cerrados que el Gobierno de la Puerta del Sol quiere imponer para garantizar la seguridad.

Lamento que el Gobierno no nos autorice a pasar a la fase 1. Eso supone que miles de autónomos, bares y pequeños comercios no podréis abrir este lunes.



Sé que vuestra situación es crítica. Os ruego que aguantéis. Volveremos a solicitarlo para el próximo 18 de mayo.#VamosMadrid — Ignacio Aguado 🖤🇪🇸 (@ignacioaguado) May 8, 2020

Más al sur, la exclusión de Málaga y Granada de pasar a la Fase 1, como hará las otras seis provincias andaluzas, ha creado un evidente malestar en el gobierno de Juanma Moreno. Su propuesta consistía en que pasaran las 8 provincias salvo algunas zonas en Málaga, pero Illa optó por dejarla en Fase 0, como a Granada.

Las críticas no se hicieron esperar desde la Junta que dice no entender por qué no se ha permitido una desescalada "por distintos distritos sanitarios" que sí se ha autorizado en Cataluña, que presentó un plan bastante conservador por áreas sanitarias en el que la mayoría permanecería aún en la Fase 0. Tampoco ha sido uniforme el trato por provincias en Castilla y León, que este lunes pasará a la Fase 1, salvo en sus nueve capitales de provincia.

El mapa de Andalucía debería estar pintado del color de la fase 1. Es difícil de entender que en otras CCAA se permita una desescalada por distritos sanitarios y en Andalucía no. Pediré que se revise esa decisión y se nos aplique el mismo criterio que a los demás. pic.twitter.com/PAoRO1TLEd — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) May 8, 2020

Críticas en Valencia

Pero el descontento no solo está en las comunidades gobernadas del PP. De hecho, territorios populares como Murcia o Galicia han visto cumplidas sus expectativas,a pesar de que Alberto Núñez Feijóo pidió sin éxito que se permitiera la movilidad entre las cuatro provincias, algo que en principio no está permitido hasta que no termine la desescalada.

El barón socialista más insatisfecho por la decisión de Sanidad es el valenciano Ximo Puig, que ha visto quedarse fuera del paso a la Fase 1 a buena parte de la Comunidad, incluida la capital, Valencia. Puig ha pedido una "revisión" al Gobierno central y también ha anunciado que volverá a intentar cuanto antes pasar a la etapa siguiente.

"Hemos justificado con criterios técnicos las condiciones para que toda la Comunidad Valenciana pasara a la fase 1 para proteger a la sociedad", decía Puig este sábado. Su consellera de Sanidad, Ana Barceló, iba más allá al afirmar que "no comparte" la decisión de que toda la Comunidad no vaya a estar ya en Fase 1 y ha cargado contra el proceso. "No he escuchado ninguna razón, ni objetiva ni técnica, y sin embargo, sí que he visto como otras comunidades han podido pasar a la fase 1 sin reunir los criterios que reúne la Comunitat Valenciana".

No compartimos la decisión de @sanidadgob. Hemos justificado con criterios técnicos las condiciones para que toda la C. Valenciana debía pasar a Fase 1 para proteger a la sociedad valenciana. Pedimos que se estudie de nuevo nuestro plan para revisar cuanto antes la decisión. — Ximo Puig (@ximopuig) May 8, 2020

El Gobierno valenciano ha sido uno de los que más ha alzado la voz pero no es el único territorio socialista al que Sanidad no ha escuchado totalmente. Así, la decisión final de este viernes dejó fuera de la Fase 1 a tres de las cinco provincias de Castilla-La Mancha, cuando la petición de Emiliano García-Page era que pasaran todas. El lunes solo lo harán Cuenca y Guadalajara en una decisión que el Gobierno castellanomanchego justificó con que Sanidad introdujo en el último momento "elementos nuevos".

Por otra parte, Illa también frenó los planes del Gobierno de Aragón, que pidió el salto directamente a la Fase 2 -sin pasar por la 1- de algunas comarcas. "No nos podemos saltar fases", apuntaban este sábado fuentes del Gobierno.

País Vasco

Galicia, Asturias, Cantabria, Aragón, Murcia, Extremadura, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla entrarán este lunes totalmente en Fase 1 según un primer corte en el que cunde la sensación de que la comunidad más favorecida ha sido el País Vasco, que ha conseguido que los sus ciudadanos de municipios colindantes puedan moverse de unas provincias en caso de necesidad.

En realidad, esta "porosidad" entre municipios aledaños podrá darse en otras partes de España, pero tanto el PNV -que el miércoles facilitó definitivamente la prórroga del estado de alarma- como el Gobierno se han centrado este sábado en el caso concreto de Euskadi, porque, de hecho fue una propuesta que hizo su Gobierno.

"Esa propuesta del Gobierno vasco de ir trabajando sobre la hipótesis de un territorio único", justificaron este sábado fuentes del Gobierno central, con referencias a algunas zonas del País Vasco donde hay una densidad de población mucho mayor que en otras provincias del resto de España. "La porosidad entre territorios es muy intensa, en principio lo que hacemos es trabajar de común acuerdo sobre la hipótesis de territorios históricos" de Euskadi.

Sin embargo, Sanidad no aceptó movimientos durante la Fase 1 entre las cuatro provincias gallegas. Sánchez explicaba este sábado que se decidió así "por precaución".