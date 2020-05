Coronavirus.-PP dice que las ayudas a micropymes son "insuficientes" y acusa a Espadas de "engañar"

Así, el portavoz del Grupo Popular ha señalado en un comunicado que en el presupuesto del Área de Economía "ya hay destinados más de 550.000 euros para ayudas al comercio e innovación". "¿Qué pasa ahora con esa cantidad? ¿Se están tramitando esas ayudas?", se pregunta.

Ha afirmado que las subvenciones para esta materia del año 2019 "no se han tramitado aún, algo que no se puede permitir porque es momento de incrementar estas ayudas y de tramitar las pendientes". "Espadas no puede vender como extraordinarias ayudas que ya están en el presupuesto. El alcalde no se puede conformar con lo ya existente, tiene que buscar recursos extraordinarios para incrementar las ayudas todo lo necesario", ha indicado Pérez.

En su opinión, el regidor "no puede engañar con ayudas que, probablemente, ya están previstas en el presupuesto y que ahora lo que hace es renombrarlas o redireccionarlas bajo el Covid-19". "¿Qué venta de humo está anunciando el alcalde?", se pregunta el portavoz popular.

"Espadas debe dejar, en estos momentos, de lado la propaganda y tomarse en serio la grave situación a la que está abocada la ciudad por la deriva de las dramáticas consecuencias originadas por el Covid-19", ha explicado.

Asegura que "no es serio anunciar la insignificante cantidad de un millón de euros, exactamente la que ha asignado el Ayuntamiento de Huesca, una ciudad que supone un tercio de la población de Sevilla". Así, insiste en que ciudades de "menor entidad" que Sevilla están "quintuplicando las ayudas a los autónomos y pequeñas pymes, por ejemplo, Lugo, con cinco millones; Alicante, con cinco millones, o Elche, con tres millones, dan ayudas a autónomos por encima de la capital hispalense".

El Partido Popular recuerda que ha propuesto, dentro de las 100 medidas para reactivar la economía y recuperar la ciudad, un plan de choque para reactivar la economía y que promovía un fondo de 12 millones de euros para autónomos de cara a reflotar negocios.

"Le exigimos al alcalde que asuma las propuestas del Partido Popular que están muy por encima de la cortedad de miras de las políticas de Espadas y que tramite todas las subvenciones pendientes de presupuestos anteriores", concluye.