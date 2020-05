Oltra defiende el "cumplimiento estricto" de requisitos para pasar de fase: "sin excepciones" entre CCAA

En este sentido, la también portavoz del Consell ha defendido el "cumplimiento estricto" de los criterios marcados para avanzar en el desconfinamiento. En su opinión, "no debería haber excepciones" en el cumplimiento aquello que los expertos sanitarios han marcado y que tiene que ver con el nivel de contagios, las camas disponibles, las plazas en las UCI y una serie de capacidades a tener en cuenta.

Así lo ha manifestado en la rueda de prensa posterior al Pleno del Consell, al ser preguntada sobre la polémica generada a raíz de que la Comunidad de Madrid haya solicitado pasar a la Fase 1 el próximo lunes 11 de mayo.

Además, la también portavoz del Gobierno valenciano ha querido dejar claro que "la prioridad es la salud de las personas" y frente a las peticiones de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) para acelerar la vuelta a la actividad, Oltra ha señalado que, como ya apuntara el president de la Generalitat, Ximo Puig, "esto no es una carrera a ver quien sale antes corriendo porque normalmente el que sale demasiado pronto acaba cayendo un porrazo".

En este sentido, la vicepresidenta ha defendido que "en este momento la prudencia e ir paso a paso es lo más responsable. No por querer correr más sale el sol antes" y "aquí se tienen que cumplir los requisitos que son fundamentalmente de carácter sanitario médico y epidemiológico para poder cambiar de fase", ha insistido.

"PERÍODOS DE TRANSICIÓN" EN CADA CAMBIO DE FASE

Asimismo, Oltra ha explicado que pasar de una fase a otra no significa que el primer día esté todo como permite la fase: "hay períodos de transición para ir preparándolo todo". La fase también da unos días para ir preparándolo todo". "No es que hoy esté todo cerrado y si pasamos a la fase 1 el lunes va a estar todo abierto".

Eso dependerá de las posibilidades de cada uno, de la organización que se haga en determinados sectores, etc. que "paulatinamente" se van a poner en marcha. Según ha explicado, "pasar de fase no es hoy todo de una manera y mañana de otra" sino que "paulatinamente se retoma cierta actividad ordinaria".

En este punto Oltra ha advertido que "cuando retomemos la actividad no será como antes. La gente tendrá que ponerse la mascarilla, tomar medidas higiénicas, lavarse con hidroalcohol, mantener las distancias de seguridad,... que nadie se piense que pasar de fase es volver al 15 de octubre del año pasado", ha remarcado.

A su entender, "hasta que no exista una vacuna o medicina que cure la enfermedad efectivamente, aquí no vamos a tener una situación de normalidad y eso se nos tiene que meter en la cabeza. Ir a pasear no es juntarse con amigos a darse besos y abrazos; tenemos que seguir siendo prudentes, esto no ha acabado, se acabará con una vacuna", ha sentenciado.