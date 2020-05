Supervivientes | Rosario Mohedano se pronuncia sobre el concurso de Rocío Flores: "¡Qué orgullo siento contigo!"

Hace unos meses Rosario Mohedado depositó numerosas esperanzas en Rocío Flores, quien se embarcaba en unas de las grandes aventuras de su vida: participar en Supervivientes 2020.

Rocío Flores se sitúa entre las favoritas para ganar el reality de Mediaset. Por eso, la cantante quiso volver a demostrarle su apoyo a la hija de Rocío Carrasco, prima de esta y con la que mantiene una buena relación, a pesar de ser la única de la familia Mohedano-Jurado.

"Soy la mediadora, siempre estoy en medio y eso es difícil. Cuando tengo que decir algo o tirar de las orejas, lo hago. Con los míos no me corto. En eso he salido a mi tía", confesó hace meses. Un papel de intermediaria que no le impide ser imparcial.

"¡Qué orgullo siento contigo! Qué bonita eres", escribió la hija de Rosa Benito en sus redes sociales. Un gesto que despertó las dudas de sus seguidores, quienes no entendieron la postura de Chayo. Aunque la relación entre madre e hija es inexistente, en numerosas ocasiones Rocío Flores se ha preocupado por su madre durante su estancia en Honduras.

"Necesito saber cómo está. Lo demás me sobra, creo que me lo merezco", confesó durante un programa. También, la joven felicitó a su progenitora en televisión, un gesto que muchos interpretaron como esperanzador ¿Llegará este distanciamiento a su fin?