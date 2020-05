El reportero que estalló en 'Sálvame' contra los irresponsables responde a las críticas: "Qué vida tan triste tenéis"  

El reportero de Sálvame José Antonio León estalló el pasado miércoles en pleno directo cuando una mujer se le acercó para aparecer en el plano, incumpliendo la distancia de seguridad. El enfado del periodista generó una oleada de apoyo, pero también de críticas, ya que este no llevaba puesta la mascarilla. Por ello, este jueves quiso defenderse a través de un hilo de stories en Instagram.

"Los periodistas nos quitamos la mascarilla con todas las precauciones. Cambiamos de micro y de esponjillas, tanto las personales como las que utilizamos con la gente. De ignorantes está el mundo lleno y no nos influye. Menuda vida triste que tienen algunos", avanzó León.

De esta forma, se dirigió a los "becerros" que le escriben "por privado": "Antes de tocar la mascarilla y quitármela, llevo un gel de medio litro, tanto para coger el móvil, el micro o los cascos. Con la mano derecha, que no utilizo para nada, me la quito de una oreja para que se quede colgando. Así, cuando termine el directo, me la vuelvo a poner de fácilmente", añadió.

También apuntó que no podía "hablar al micro con la mascarilla puesta porque no se entienden la mitad de las cosas, ni se oye y se pierde audición". Y criticó a quienes le dicen que su comportamiento es "absurdo": "En los directos estamos alejados de los cámaras, lo desinfectamos todo con el bote y lo hacemos así a pesar de lo complicado que es".

"Espero que lo entendáis, y los que no pues serán igual de becerros que todos los becerros que salen", sentenció el reportero de Mediaset después de que en su comentada intervención se emocionara a causa del "agobio": "Es alucinante, a la gente le da igual", se quejó.