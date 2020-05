El gran compañero de Alexia Rivas que está consiguiendo animarla en estos días complicados

Después de tomar la decisión de apartarse del foco mediático durante un tiempo, Alexia Rivas ha vuelto a reaparecer para la tranquilidad de sus seguidores a través de su cuenta de Instagram.

El triángulo amoroso entre Alfonso Merlos, Marta López y Alexia Rivas se ha convertido estas semanas en uno de los temas estrella en Mediaset. La periodista decidió apartarse de los medios de comunicación, dejar su puesto de reportera en Socialité e incluso abandonar las redes sociales.

Sin embargo, la joven decidió romper su silencio y publicar una fotografía con su amigo más especial. Una publicación en la que aparece junto a su perro, que sin duda, se ha convertido en uno de sus mejores compañeros en estos días tan complicados.

"A Iro se lo encontraron acurrucado en la esquina de un paso de cebra un día de lluvia y frío. Ahora, es un perro feliz. Es cariñoso, esta constantemente pegado a sus dueños, su pasión es mover las alfombras de la casa, prefiere los bordes de las pizzas que su comida y es un poco cotilla. De hecho, creemos que lleva micrófonos incorporados en su collar para después revelar secretos de Estado", escribió junto al post.

Además, la reportera confesó que su perro le está ayudando a no rendirse. "Yo no estoy ayudando a Iro, él me está ayudando a mí. A sonreír, a creer que la vida es bonita, a levantarme".

Alexia Rivas en su Instagram. INSTAGRAM @ALEXIAARIVAS

Sin duda, Alexia se ha convertido en la protagonista de la actualidad del mundo del corazón, algo que parece que le está sobrepasando. "Y si, esto también pasará", publicó en sus redes. Un storie en el que mostró un tatuaje con una frase para reflexionar.